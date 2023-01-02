KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş( Genel Açıklama
02.01.2023 14:36
KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Tanıtım Formu Tadil Metni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1092139
BIST
14:405.639
En Yüksek
|Değişim
|: 2,35%
|| 129,49
|Açılış
|: 5.568
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|Önceki Kapanış
|: 5.509
|
5.642
En Düşük
5.568
14:4018,7341
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0326
|Açılış
|: 18,8800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,8600
|
18,8102
En Düşük
18,6356
14:4020,0331
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0055
|Açılış
|: 20,1600
|
|Önceki Kapanış
|: 20,1500
|
20,1252
En Düşük
19,9301
14:401.099,11
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 2,53
|Açılış
|: 1.099,30
|
|Önceki Kapanış
|: 1.096,58
|
1.103,22
En Düşük
1.093,27
BIST En Aktif Hisseler14:40
|KONYA
|3.773,00
|151.450.343
|% 10,00
|
|ULUSE
|258,50
|30.356.065
|% 10,00
|
|EGEEN
|6.812,30
|595.024.504
|% 10,00
|
|POLTK
|1.540,00
|15.748.472
|% 10,00
|
|BFREN
|4.323,00
|19.103.337
|% 10,00
|
|PRDGS
|9,00
|230.487.657
|% -10,00
|
|COSMO
|110,00
|2.465.788
|% -8,18
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|UMPAS
|6,85
|2.442.992
|% -7,43
|
|OTTO
|99,50
|214.397
|% -7,01
|
|ORMA
|70,10
|624.483
|% -6,66
|
|EREGL
|42,18
|5.193.989.763
|% 2,23
|
|THYAO
|145,10
|4.727.525.935
|% 2,98
|
|EKGYO
|9,20
|4.114.617.920
|% 5,38
|
|ASELS
|63,85
|3.453.244.187
|% 2,74
|
|TCELL
|40,32
|3.351.996.379
|% 6,44
|
|EKGYO
|9,20
|4.114.617.920
|% 5,38
|
|DOHOL
|11,04
|1.832.316.281
|% 4,35
|
|YKBNK
|12,05
|2.000.694.629
|% 2,03
|
|ISCTR
|13,14
|2.000.207.120
|% 2,90
|
|AKFGY
|5,67
|747.686.308
|% 7,39
|
|14:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7155
|18,7341
|% 0,17
|
|Euro
|20,0076
|20,0331
|% 0,03
|
|Sterlin
|22,4955
|22,6083
|% -0,20
|
|Frank
|20,1834
|20,3050
|% 0,19
|
|Riyal
|4,9650
|4,9899
|% 0,09
|
|14:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.824
|1.826
|1,42
|
|Altın Gr.
|1.098
|1.099
|2,48
|
|Cumhuriyet
|7.402
|7.514
|33,00
|
|Tam
|7.439
|7.498
|65,00
|
|Yarım
|3.602
|3.662
|29,00
|
|Çeyrek
|1.807
|1.830
|14,00
|
|Gümüş.Ons
|23,96
|24,02
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|14,42
|14,46
|0,06
|
|B. Petrol
|86,00
|86,00
|2,54
|