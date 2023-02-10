KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş( Genel Açıklama
10.02.2023 11:02
KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1112566
BIST
10:424.505
En Yüksek
|Değişim
|: -8,62%
|| -424,84
|Açılış
|: 4.904
|
|Önceki Kapanış
|: 4.930
|
4.904
En Düşük
4.485
10:4218,8366
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0057
|Açılış
|: 19,0350
|
|Önceki Kapanış
|: 19,0750
|
18,8426
En Düşük
18,8065
10:4220,1774
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -0,0470
|Açılış
|: 20,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 20,5700
|
20,2593
En Düşük
20,1621
10:421.129,30
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 3,25
|Açılış
|: 1.129,30
|
|Önceki Kapanış
|: 1.126,06
|
1.133,97
En Düşük
1.121,80
BIST En Aktif Hisseler10:42
|ACSEL
|66,95
|41.664.750
|% 0,00
|
|ADEL
|105,90
|6.655.249
|% 0,00
|
|ADESE
|1,26
|82.446.031
|% 0,00
|
|AGESA
|29,62
|24.235.277
|% 0,00
|
|AHGAZ
|80,00
|275.594.403
|% 0,00
|
|ACSEL
|66,95
|41.664.750
|% 0,00
|
|ADEL
|105,90
|6.655.249
|% 0,00
|
|ADESE
|1,26
|82.446.031
|% 0,00
|
|AGESA
|29,62
|24.235.277
|% 0,00
|
|AHGAZ
|80,00
|275.594.403
|% 0,00
|
|THYAO
|127,20
|6.282.520.280
|% 0,00
|
|ASELS
|52,95
|4.591.440.688
|% 0,00
|
|TUPRS
|522,70
|3.368.096.939
|% 0,00
|
|KRDMD
|15,90
|3.221.417.327
|% 0,00
|
|KOZAL
|494,20
|2.744.387.328
|% 0,00
|
|KRDMD
|15,90
|3.221.417.327
|% 0,00
|
|EKGYO
|6,55
|1.114.251.104
|% 0,00
|
|YKBNK
|8,13
|1.125.597.295
|% 0,00
|
|AKBNK
|14,70
|1.807.507.624
|% 0,00
|
|BUCIM
|5,90
|605.190.766
|% 0,00
|
|10:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8311
|18,8361
|% 0,03
|
|Euro
|20,1656
|20,1762
|% -0,24
|
|Sterlin
|22,7498
|22,8638
|% 0,04
|
|Frank
|20,3273
|20,4498
|% 0,04
|
|Riyal
|5,0040
|5,0291
|% 0,05
|
|10:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.863
|1.863
|2,59
|
|Altın Gr.
|1.128
|1.128
|2,10
|
|Cumhuriyet
|7.593
|7.707
|-113,00
|
|Tam
|7.629
|7.675
|-20,00
|
|Yarım
|3.727
|3.756
|-10,00
|
|Çeyrek
|1.863
|1.878
|-5,00
|
|Gümüş.Ons
|22,12
|22,15
|0,18
|
|Gümüş Gr.
|13,39
|13,41
|0,12
|
|B. Petrol
|86,72
|86,72
|2,22
|