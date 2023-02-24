KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş( Genel Açıklama
24.02.2023 16:57
KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
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Katılımcılara Duyuru Metni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1116718
BIST
17:295.078
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -8,29
|Açılış
|: 5.088
|
|Önceki Kapanış
|: 5.086
|
5.114
En Düşük
5.054
17:2918,8867
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0124
|Açılış
|: 19,1250
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1420
|
18,9081
En Düşük
18,7970
17:2919,9114
En Yüksek
|Değişim
|: -0,56%
|| -0,1127
|Açılış
|: 20,1600
|
|Önceki Kapanış
|: 20,2900
|
20,2664
En Düşük
19,8826
17:291.099,64
En Yüksek
|Değişim
|: -0,63%
|| -6,99
|Açılış
|: 1.099,64
|
|Önceki Kapanış
|: 1.106,63
|
1.109,40
En Düşük
1.099,24
BIST En Aktif Hisseler17:29
|ULUSE
|347,60
|31.903.394
|% 10,00
|
|EMKEL
|5,39
|42.003.036
|% 10,00
|
|OZSUB
|14,97
|54.255.439
|% 9,99
|
|AFYON
|11,23
|1.209.270.511
|% 9,99
|
|BIOEN
|15,76
|102.294.831
|% 9,98
|
|COSMO
|101,20
|1.567.024
|% -8,75
|
|ALBRK
|2,92
|1.102.378.840
|% -7,59
|
|DERHL
|5,30
|24.496.898
|% -7,02
|
|CANTE
|70,70
|290.181.288
|% -5,86
|
|YONGA
|29,84
|115.685
|% -5,75
|
|KRDMD
|22,52
|6.038.973.956
|% 3,59
|
|EKGYO
|8,67
|5.532.290.974
|% 7,17
|
|EREGL
|44,46
|5.093.281.686
|% 0,18
|
|ASTOR
|37,10
|3.401.691.296
|% 8,61
|
|TUPRS
|599,60
|3.267.902.682
|% 2,23
|
|EKGYO
|8,67
|5.532.290.974
|% 7,17
|
|ALBRK
|2,92
|1.102.378.840
|% -7,59
|
|KRDMD
|22,52
|6.038.973.956
|% 3,59
|
|BUCIM
|8,02
|1.581.137.441
|% 4,29
|
|DOHOL
|9,26
|1.116.253.176
|% 6,07
|
|17:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8842
|18,8867
|% 0,07
|
|Euro
|19,9027
|19,9114
|% -0,56
|
|Sterlin
|22,4598
|22,5724
|% -0,72
|
|Frank
|20,0331
|20,1538
|% -0,54
|
|Riyal
|5,0175
|5,0427
|% 0,05
|
|17:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.814
|1.814
|-9,55
|
|Altın Gr.
|1.100
|1.101
|-6,06
|
|Cumhuriyet
|7.468
|7.581
|-23,00
|
|Tam
|7.506
|7.559
|-65,00
|
|Yarım
|3.667
|3.699
|-32,00
|
|Çeyrek
|1.833
|1.849
|-16,00
|
|Gümüş.Ons
|21,03
|21,06
|-0,30
|
|Gümüş Gr.
|12,75
|12,76
|-0,20
|
|B. Petrol
|82,03
|82,03
|-0,18
|
Seans Raporu
17:29
daha fazla
-
17:44ELITE
Yüzde -3.56 oranında düşüşle 31.44 lira fiyatla işlem gören hissede 453, 787 adet işlem
-
17:42DAGHL
Yüzde -3.83 oranında düşüşle 8.78 lira fiyatla işlem gören hissede 583, 741 adet işlem
-
17:41MOBTL
Yüzde -3.70 oranında düşüşle 3.64 lira fiyatla işlem gören hissede 20, 335, 063 adet işlem
-
17:40XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -10, 04 kaybederek (% -0.22 ) 4, 542
-
17:40
Tavandan işlem gören hisse senedleri : BRSAN, AKSA, BASCM, IDEAS, OYAKC, BIOEN, VANGD, PINSU, AFYON, ULUSE