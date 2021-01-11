KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş( İç Tüzük (Değişiklik)
11.01.2021 16:40
KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş( İç Tüzük (Değişiklik) )
Türkçe
İç Tüzük (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
İÇTÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/900306
BIST
16:351.541
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,81
|Açılış
|: 1.540
|
|Önceki Kapanış
|: 1.541
|
1.557
En Düşük
1.537
16:357,5040
En Yüksek
|Değişim
|: 1,77%
|| 0,1308
|Açılış
|: 7,4800
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3500
|
7,5040
En Düşük
7,3310
16:359,1198
En Yüksek
|Değişim
|: 1,04%
|| 0,0942
|Açılış
|: 9,0700
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0000
|
9,1437
En Düşük
8,9378
16:35441,37
En Yüksek
|Değişim
|: 0,74%
|| 3,25
|Açılış
|: 441,53
|
|Önceki Kapanış
|: 438,12
|
445,65
En Düşük
430,95
BIST En Aktif Hisseler16:35
|FROTO
|148,50
|219.571.734
|% 10,00
|
|TURGG
|146,30
|91.550.294
|% 10,00
|
|FORMT
|5,39
|19.739.793
|% 10,00
|
|KONYA
|1.324,40
|45.181.909
|% 10,00
|
|YAPRK
|88,55
|17.954.817
|% 10,00
|
|ATSYH
|7,65
|1.033.959
|% -10,00
|
|SNKRN
|25,48
|998.128
|% -9,96
|
|EPLAS
|33,16
|1.809.832
|% -9,89
|
|MZHLD
|33,80
|1.006.196
|% -9,87
|
|GRNYO
|3,93
|39.997.068
|% -9,86
|
|KOZAL
|118,70
|2.926.855.439
|% -0,25
|
|EKGYO
|2,51
|1.479.505.171
|% -1,18
|
|SKBNK
|1,63
|1.004.738.264
|% 1,24
|
|TCELL
|17,02
|912.027.228
|% 1,01
|
|GARAN
|10,50
|889.358.468
|% -2,42
|
|SKBNK
|1,63
|1.004.738.264
|% 1,24
|
|EKGYO
|2,51
|1.479.505.171
|% -1,18
|
|OZGYO
|2,70
|553.698.174
|% 6,30
|
|DOHOL
|3,41
|497.138.461
|% 0,59
|
|IHLGM
|1,37
|198.590.450
|% -2,14
|
|16:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4985
|7,5040
|% 1,77
|
|Euro
|9,1117
|9,1198
|% 1,04
|
|Sterlin
|10,0486
|10,0990
|% 0,78
|
|Frank
|8,3604
|8,4108
|% 0,78
|
|Riyal
|1,9896
|1,9996
|% 1,54
|
|16:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.834
|1.834
|-13,82
|
|Altın Gr.
|441
|442
|3,41
|
|Cumhuriyet
|2.923
|2.967
|-46,00
|
|Tam
|2.918
|2.992
|-31,39
|
|Yarım
|1.411
|1.447
|-15,18
|
|Çeyrek
|708
|724
|-7,59
|
|Gümüş.Ons
|24,75
|24,79
|-0,54
|
|Gümüş Gr.
|5,95
|5,96
|-0,04
|
|B. Petrol
|55,23
|55,23
|-0,76
|