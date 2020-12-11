KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş( İç Tüzük
11.12.2020 15:38
KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş( İç Tüzük )
Türkçe
İç Tüzük
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Açıklamalar
İÇ TÜZÜK
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/892813
BIST
16:581.362
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 8,56
|Açılış
|: 1.352
|
|Önceki Kapanış
|: 1.353
|
1.364
En Düşük
1.343
16:587,8579
En Yüksek
|Değişim
|: -0,41%
|| -0,0324
|Açılış
|: 7,8700
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8650
|
8,0280
En Düşük
7,8508
16:589,5336
En Yüksek
|Değişim
|: -0,61%
|| -0,0583
|Açılış
|: 9,5300
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5150
|
9,7363
En Düşük
9,5247
16:58465,75
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,08
|Açılış
|: 465,47
|
|Önceki Kapanış
|: 465,83
|
473,03
En Düşük
464,03
BIST En Aktif Hisseler16:58
|LINK
|56,65
|84.521.454
|% 10,00
|
|TMSN
|12,65
|205.134.142
|% 10,00
|
|NIBAS
|82,50
|30.459.815
|% 10,00
|
|DITAS
|38,72
|4.840.348
|% 10,00
|
|EPLAS
|22,66
|1.214.230
|% 10,00
|
|CASA
|117,90
|483.272
|% -10,00
|
|OLMIP
|9,20
|6.632.043
|% -9,89
|
|SELEC
|15,32
|81.798.975
|% -6,70
|
|EKIZ
|7,00
|296.294
|% -6,67
|
|ODAS
|3,64
|1.079.054.836
|% -6,19
|
|GARAN
|9,50
|2.364.249.348
|% 0,00
|
|SISE
|7,15
|2.275.854.223
|% -0,14
|
|PETKM
|4,81
|1.427.704.508
|% 1,91
|
|TUPRS
|100,90
|1.338.760.712
|% 3,33
|
|DOHOL
|3,13
|1.251.989.518
|% 2,62
|
|DOHOL
|3,13
|1.251.989.518
|% 2,62
|
|TSKB
|1,78
|579.829.407
|% -2,73
|
|SISE
|7,15
|2.275.854.223
|% -0,14
|
|YKBNK
|2,99
|896.179.469
|% 1,70
|
|PETKM
|4,81
|1.427.704.508
|% 1,91
|
|16:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8547
|7,8579
|% -0,41
|
|Euro
|9,5222
|9,5336
|% -0,61
|
|Sterlin
|10,3418
|10,3937
|% -1,16
|
|Frank
|8,8124
|8,8654
|% -0,58
|
|Riyal
|2,0922
|2,1027
|% -0,27
|
|16:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.840
|1.840
|4,22
|
|Altın Gr.
|465
|465
|-0,90
|
|Cumhuriyet
|3.079
|3.126
|-14,00
|
|Tam
|3.066
|3.144
|-8,95
|
|Yarım
|1.482
|1.521
|-4,33
|
|Çeyrek
|743
|760
|-2,16
|
|Gümüş.Ons
|23,96
|23,99
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|6,05
|6,06
|-0,04
|
|B. Petrol
|50,07
|50,07
|-0,18
|
Seans Raporu
16:58
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17:08XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 11, 44 artarak (% 0.76 ) 1, 510
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Endeks 1, 362 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 66 üstünde . İşlem hacmi 23, 692.00 milyon TL de
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