KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş( İç Tüzük
01.07.2021 16:47
KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş( İç Tüzük )
Türkçe
İç Tüzük
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İÇTÜZÜK
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/945465
BIST
17:051.365
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 8,99
|Açılış
|: 1.358
|
|Önceki Kapanış
|: 1.356
|
1.372
En Düşük
1.358
17:058,6738
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -0,0252
|Açılış
|: 8,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6750
|
8,7245
En Düşük
8,6505
17:0510,3106
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -0,0163
|Açılış
|: 10,2850
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2900
|
10,3626
En Düşük
10,2829
17:05496,79
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 1,62
|Açılış
|: 496,79
|
|Önceki Kapanış
|: 495,17
|
498,81
En Düşük
493,97
BIST En Aktif Hisseler17:05
|VERTU
|23,10
|49.147.371
|% 10,00
|
|PEKGY
|1,10
|76.187.559
|% 10,00
|
|SAYAS
|26,40
|18.662.744
|% 10,00
|
|PKENT
|2.844,40
|5.235.318
|% 10,00
|
|BERA
|13,21
|230.676.824
|% 9,99
|
|KUTPO
|51,85
|3.730.867
|% -9,98
|
|TKURU
|219,60
|674.172
|% -9,96
|
|EUKYO
|6,00
|2.071.884
|% -9,91
|
|CASA
|130,00
|136.473
|% -8,96
|
|OZRDN
|9,50
|5.225.056
|% -8,30
|
|THYAO
|13,63
|1.059.739.120
|% 1,94
|
|GARAN
|8,39
|808.059.448
|% 1,08
|
|SASA
|27,46
|408.849.860
|% 1,03
|
|KOZAL
|117,00
|334.611.373
|% -0,09
|
|ERBOS
|127,50
|316.374.772
|% -2,07
|
|EKGYO
|1,88
|250.016.940
|% 0,53
|
|YKBNK
|2,18
|242.664.833
|% 0,93
|
|GARAN
|8,39
|808.059.448
|% 1,08
|
|THYAO
|13,63
|1.059.739.120
|% 1,94
|
|PEKGY
|1,10
|76.187.559
|% 10,00
|
|17:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6699
|8,6738
|% -0,29
|
|Euro
|10,3038
|10,3106
|% -0,16
|
|Sterlin
|11,9400
|11,9999
|% -0,48
|
|Frank
|9,3473
|9,4036
|% -0,19
|
|Riyal
|2,3048
|2,3164
|% -0,33
|
|17:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.777
|1.777
|6,47
|
|Altın Gr.
|496
|496
|1,14
|
|Cumhuriyet
|3.291
|3.341
|36,00
|
|Tam
|3.273
|3.357
|35,95
|
|Yarım
|1.582
|1.624
|17,39
|
|Çeyrek
|793
|812
|8,70
|
|Gümüş.Ons
|26,07
|26,10
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|7,31
|7,31
|-0,00
|
|B. Petrol
|76,43
|76,43
|1,82
|
Seans Raporu
17:05
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