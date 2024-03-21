Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş( İç Tüzük

21.03.2024 12:09
KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş( İç Tüzük


KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş( İç Tüzük )

Türkçe
İç Tüzük

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

KKV İç Tüzük



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1260942


BIST
GÜNCEL HABERLER




'
uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
14:089.066
Değişim :  1,24% |  110,75
Açılış :  9.036  
Önceki Kapanış :  8.955  
En Düşük
9.036 En Yüksek
9.106
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler14:06
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
QNBFL 189,20 23.477.948 % 10,00  
RYSAS 35,22 28.193.622 % 9,99  
EKIZ 78,70 4.200.219 % 9,99  
ELITE 53,25 105.470.773 % 9,98  
FMIZP 339,25 74.390.704 % 9,97  
daha fazla
14:06 Alış Satış %  
Dolar 32,1182 32,1412 % -0,71  
Euro 35,1427 35,1991 % -0,52  
Sterlin 41,9890 42,1995 % -0,69  
Frank 36,8503 37,0350 % -1,17  
Riyal 8,7752 8,8192 % -0,48  
daha fazla
14:06 Alış Satış %  
Gümüş ONS 25,47 25,51 % 0,66  
Platin 912,89 914,87 % 0,66  
Paladyum 1.009,23 1.014,43 % 0,66  
Brent Pet. 85,81 85,81 % 0,66  
Altın Ons 2.207,44 2.207,78 % 0,66  
Seans Raporu 14:06
daha fazla
Copyright 2024 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru