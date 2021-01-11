KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş( İzahname (Değişiklik)
11.01.2021 16:42
KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İzahname Değişikliği
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/900312
BIST
16:331.545
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 4,42
|Açılış
|: 1.540
|
|Önceki Kapanış
|: 1.541
|
1.557
En Düşük
1.537
16:337,4964
En Yüksek
|Değişim
|: 1,67%
|| 0,1232
|Açılış
|: 7,4800
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3500
|
7,5032
En Düşük
7,3310
16:339,1165
En Yüksek
|Değişim
|: 1,01%
|| 0,0909
|Açılış
|: 9,0700
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0000
|
9,1437
En Düşük
8,9378
16:33441,79
En Yüksek
|Değişim
|: 0,84%
|| 3,67
|Açılış
|: 441,79
|
|Önceki Kapanış
|: 438,12
|
445,65
En Düşük
430,95
BIST En Aktif Hisseler16:33
|FROTO
|148,50
|219.427.244
|% 10,00
|
|KONYA
|1.324,40
|45.168.665
|% 10,00
|
|FORMT
|5,39
|19.715.538
|% 10,00
|
|YAPRK
|88,55
|17.954.817
|% 10,00
|
|TURGG
|146,30
|91.374.148
|% 10,00
|
|ATSYH
|7,65
|1.033.959
|% -10,00
|
|SNKRN
|25,48
|998.128
|% -9,96
|
|EPLAS
|33,16
|1.809.832
|% -9,89
|
|MZHLD
|33,80
|1.006.196
|% -9,87
|
|GRNYO
|3,93
|39.963.242
|% -9,86
|
|KOZAL
|119,20
|2.884.975.534
|% 0,17
|
|EKGYO
|2,54
|1.436.066.785
|% 0,00
|
|SKBNK
|1,65
|976.390.019
|% 2,48
|
|TCELL
|17,06
|905.262.693
|% 1,25
|
|KOZAA
|17,10
|868.187.076
|% 4,40
|
|SKBNK
|1,65
|976.390.019
|% 2,48
|
|EKGYO
|2,54
|1.436.066.785
|% 0,00
|
|OZGYO
|2,71
|549.992.026
|% 6,69
|
|DOHOL
|3,41
|489.884.012
|% 0,59
|
|PETKM
|5,28
|728.472.016
|% 0,38
|
|16:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4922
|7,4964
|% 1,67
|
|Euro
|9,1084
|9,1165
|% 1,01
|
|Sterlin
|10,0510
|10,1014
|% 0,81
|
|Frank
|8,3620
|8,4123
|% 0,80
|
|Riyal
|1,9900
|2,0000
|% 1,56
|
|16:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.836
|1.836
|-11,69
|
|Altın Gr.
|442
|442
|3,67
|
|Cumhuriyet
|2.923
|2.967
|-46,00
|
|Tam
|2.920
|2.994
|-29,87
|
|Yarım
|1.411
|1.448
|-14,44
|
|Çeyrek
|708
|724
|-7,22
|
|Gümüş.Ons
|24,80
|24,83
|-0,49
|
|Gümüş Gr.
|5,96
|5,97
|-0,04
|
|B. Petrol
|55,20
|55,20
|-0,79
|