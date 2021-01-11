KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş( İzahname (Değişiklik)
11.01.2021 16:42
KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İzahname Değişikliği
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/900313
BIST
16:361.540
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,87
|Açılış
|: 1.540
|
|Önceki Kapanış
|: 1.541
|
1.557
En Düşük
1.537
16:367,5040
En Yüksek
|Değişim
|: 1,77%
|| 0,1308
|Açılış
|: 7,4800
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3500
|
7,5040
En Düşük
7,3310
16:369,1198
En Yüksek
|Değişim
|: 1,04%
|| 0,0942
|Açılış
|: 9,0700
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0000
|
9,1437
En Düşük
8,9378
16:36441,53
En Yüksek
|Değişim
|: 0,78%
|| 3,41
|Açılış
|: 441,53
|
|Önceki Kapanış
|: 438,12
|
445,65
En Düşük
430,95
BIST En Aktif Hisseler16:35
|TURGG
|146,30
|91.374.148
|% 10,00
|
|FORMT
|5,39
|19.739.793
|% 10,00
|
|FROTO
|148,50
|219.442.688
|% 10,00
|
|KONYA
|1.324,40
|45.168.665
|% 10,00
|
|YAPRK
|88,55
|17.954.817
|% 10,00
|
|ATSYH
|7,65
|1.033.959
|% -10,00
|
|SNKRN
|25,48
|998.128
|% -9,96
|
|EPLAS
|33,16
|1.809.832
|% -9,89
|
|MZHLD
|33,80
|1.006.196
|% -9,87
|
|GRNYO
|3,93
|39.976.317
|% -9,86
|
|KOZAL
|119,00
|2.902.123.229
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,52
|1.457.432.534
|% -0,79
|
|SKBNK
|1,64
|1.001.441.313
|% 1,86
|
|TCELL
|17,05
|907.877.647
|% 1,19
|
|KOZAA
|17,10
|872.704.211
|% 4,40
|
|SKBNK
|1,64
|1.001.441.313
|% 1,86
|
|EKGYO
|2,52
|1.457.432.534
|% -0,79
|
|OZGYO
|2,71
|551.429.576
|% 6,69
|
|DOHOL
|3,41
|494.204.863
|% 0,59
|
|PETKM
|5,27
|729.019.319
|% 0,19
|
|16:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4944
|7,4976
|% 1,69
|
|Euro
|9,1097
|9,1183
|% 1,03
|
|Sterlin
|10,0529
|10,1033
|% 0,82
|
|Frank
|8,3626
|8,4129
|% 0,81
|
|Riyal
|1,9900
|2,0000
|% 1,56
|
|16:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.835
|1.835
|-12,76
|
|Altın Gr.
|441
|442
|3,41
|
|Cumhuriyet
|2.923
|2.967
|-46,00
|
|Tam
|2.918
|2.992
|-31,39
|
|Yarım
|1.411
|1.447
|-15,18
|
|Çeyrek
|708
|724
|-7,59
|
|Gümüş.Ons
|24,78
|24,80
|-0,51
|
|Gümüş Gr.
|5,95
|5,96
|-0,04
|
|B. Petrol
|55,21
|55,21
|-0,78
|