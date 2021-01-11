KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş( İzahname (Değişiklik)
11.01.2021 16:42
KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İzahname Değişikliği
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/900316
BIST
17:001.536
En Yüksek
|Değişim
|: -0,28%
|| -4,38
|Açılış
|: 1.540
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|Önceki Kapanış
|: 1.541
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1.557
En Düşük
1.536
17:007,5161
En Yüksek
|Değişim
|: 1,94%
|| 0,1429
|Açılış
|: 7,5100
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3500
|
7,5224
En Düşük
7,3310
17:009,1322
En Yüksek
|Değişim
|: 1,18%
|| 0,1066
|Açılış
|: 9,1100
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0000
|
9,1437
En Düşük
8,9378
17:00443,90
En Yüksek
|Değişim
|: 1,32%
|| 5,78
|Açılış
|: 443,90
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|Önceki Kapanış
|: 438,12
|
445,65
En Düşük
430,95
BIST En Aktif Hisseler17:00
|KONYA
|1.324,40
|95.528.819
|% 10,00
|
|FORMT
|5,39
|19.896.675
|% 10,00
|
|FROTO
|148,50
|235.126.070
|% 10,00
|
|TURGG
|146,30
|96.312.068
|% 10,00
|
|YAPRK
|88,55
|17.964.027
|% 10,00
|
|ATSYH
|7,65
|1.033.959
|% -10,00
|
|SNKRN
|25,48
|998.128
|% -9,96
|
|EPLAS
|33,16
|1.809.832
|% -9,89
|
|MZHLD
|33,80
|1.006.196
|% -9,87
|
|GRNYO
|3,93
|40.171.937
|% -9,86
|
|KOZAL
|119,00
|3.099.197.392
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,51
|1.699.469.984
|% -1,18
|
|SKBNK
|1,63
|1.080.835.881
|% 1,24
|
|GARAN
|10,44
|1.021.955.591
|% -2,97
|
|TCELL
|16,94
|974.517.013
|% 0,53
|
|EKGYO
|2,51
|1.699.469.984
|% -1,18
|
|SKBNK
|1,63
|1.080.835.881
|% 1,24
|
|OZGYO
|2,69
|571.577.405
|% 5,91
|
|IHLGM
|1,35
|228.903.803
|% -3,57
|
|KARSN
|3,69
|577.906.246
|% 2,79
|
|17:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,5088
|7,5161
|% 1,94
|
|Euro
|9,1241
|9,1322
|% 1,18
|
|Sterlin
|10,0923
|10,1430
|% 1,22
|
|Frank
|8,4029
|8,4536
|% 1,29
|
|Riyal
|1,9980
|2,0080
|% 1,97
|
|17:00
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Gr.
|444
|444
|5,83
|
|Cumhuriyet
|2.939
|2.984
|-29,00
|
|Tam
|2.930
|3.004
|-19,39
|
|Yarım
|1.416
|1.453
|-9,38
|
|Çeyrek
|710
|727
|-4,69
|