KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş( İzahname (Değişiklik)
11.01.2021 16:46
KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İzahname Değişikliği
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/900344
BIST
16:331.545
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 4,10
|Açılış
|: 1.540
|
|Önceki Kapanış
|: 1.541
|
1.557
En Düşük
1.537
16:337,4964
En Yüksek
|Değişim
|: 1,67%
|| 0,1232
|Açılış
|: 7,4800
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3500
|
7,5032
En Düşük
7,3310
16:339,1165
En Yüksek
|Değişim
|: 1,01%
|| 0,0909
|Açılış
|: 9,0700
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0000
|
9,1437
En Düşük
8,9378
16:33441,79
En Yüksek
|Değişim
|: 0,84%
|| 3,67
|Açılış
|: 441,79
|
|Önceki Kapanış
|: 438,12
|
445,65
En Düşük
430,95
BIST En Aktif Hisseler16:31
|FROTO
|148,50
|219.427.244
|% 10,00
|
|KONYA
|1.324,40
|45.168.665
|% 10,00
|
|FORMT
|5,39
|19.715.538
|% 10,00
|
|YAPRK
|88,55
|17.954.817
|% 10,00
|
|TURGG
|146,30
|91.374.148
|% 10,00
|
|ATSYH
|7,65
|1.033.959
|% -10,00
|
|SNKRN
|25,48
|998.128
|% -9,96
|
|EPLAS
|33,16
|1.809.832
|% -9,89
|
|MZHLD
|33,80
|1.006.196
|% -9,87
|
|GRNYO
|3,93
|39.958.550
|% -9,86
|
|KOZAL
|119,90
|2.861.044.104
|% 0,76
|
|EKGYO
|2,53
|1.435.050.598
|% -0,39
|
|SKBNK
|1,64
|970.603.018
|% 1,86
|
|TCELL
|17,07
|893.539.665
|% 1,31
|
|KOZAA
|17,12
|864.244.556
|% 4,52
|
|SKBNK
|1,64
|970.603.018
|% 1,86
|
|EKGYO
|2,53
|1.435.050.598
|% -0,39
|
|OZGYO
|2,72
|548.781.391
|% 7,09
|
|PETKM
|5,30
|711.628.002
|% 0,76
|
|IHLGM
|1,39
|184.596.274
|% -0,71
|
|16:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4931
|7,4975
|% 1,69
|
|Euro
|9,1091
|9,1155
|% 1,00
|
|Sterlin
|10,0544
|10,1048
|% 0,84
|
|Frank
|8,3704
|8,4208
|% 0,90
|
|Riyal
|1,9912
|2,0011
|% 1,62
|
|16:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.835
|1.835
|-12,96
|
|Altın Gr.
|440
|440
|2,09
|
|Cumhuriyet
|2.923
|2.967
|-46,00
|
|Tam
|2.909
|2.982
|-42,04
|
|Yarım
|1.406
|1.442
|-20,33
|
|Çeyrek
|705
|721
|-10,17
|
|Gümüş.Ons
|24,74
|24,77
|-0,55
|
|Gümüş Gr.
|5,93
|5,94
|-0,07
|
|B. Petrol
|55,18
|55,18
|-0,81
|
Seans Raporu
16:31
daha fazla
-
16:44XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -5, 03 kaybederek (% -0.30 ) 1, 689
-
16:44XU100
Endeks 1, 547 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 44 üstünde . İşlem hacmi 27, 001.00 milyon TL de
-
16:43BAGFS
Yüzde 4.86 oranında artışla 25.02 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 450, 394 adet işlem
-
16:40ARENA
Yüzde 6.71 oranında artışla 39.10 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 494, 732 adet işlem
-
16:39XU100
Endeks 1, 551 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 66 üstünde . İşlem hacmi 26, 584.00 milyon TL de