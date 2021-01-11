KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş( İzahname (Değişiklik)
11.01.2021 16:46
KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İzahname Değişikliği
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/900345
BIST
17:271.531
En Yüksek
|Değişim
|: -0,61%
|| -9,42
|Açılış
|: 1.540
|
|Önceki Kapanış
|: 1.541
|
1.557
En Düşük
1.522
17:277,5014
En Yüksek
|Değişim
|: 1,74%
|| 0,1282
|Açılış
|: 7,5050
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3500
|
7,5233
En Düşük
7,3310
17:279,1169
En Yüksek
|Değişim
|: 1,01%
|| 0,0913
|Açılış
|: 9,1100
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0000
|
9,1437
En Düşük
8,9378
17:27442,69
En Yüksek
|Değişim
|: 1,04%
|| 4,57
|Açılış
|: 442,69
|
|Önceki Kapanış
|: 438,12
|
445,65
En Düşük
430,95
BIST En Aktif Hisseler17:27
|FROTO
|148,50
|290.387.955
|% 10,00
|
|KONYA
|1.324,40
|153.882.611
|% 10,00
|
|TURGG
|146,30
|106.916.729
|% 10,00
|
|YAPRK
|88,55
|18.127.579
|% 10,00
|
|FORMT
|5,39
|20.255.870
|% 10,00
|
|ATSYH
|7,65
|1.033.959
|% -10,00
|
|SNKRN
|25,48
|998.128
|% -9,96
|
|EPLAS
|33,16
|1.809.832
|% -9,89
|
|MZHLD
|33,80
|1.006.196
|% -9,87
|
|GRNYO
|3,93
|40.307.879
|% -9,86
|
|KOZAL
|119,00
|3.264.670.277
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,49
|1.908.753.549
|% -1,97
|
|GARAN
|10,41
|1.342.816.779
|% -3,25
|
|SKBNK
|1,62
|1.183.161.059
|% 0,62
|
|TCELL
|16,74
|1.094.478.689
|% -0,65
|
|EKGYO
|2,49
|1.908.753.549
|% -1,97
|
|SKBNK
|1,62
|1.183.161.059
|% 0,62
|
|OZGYO
|2,69
|596.392.869
|% 5,91
|
|IHLGM
|1,37
|300.448.100
|% -2,14
|
|TSKB
|1,82
|337.938.890
|% -1,09
|
|17:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4939
|7,5014
|% 1,74
|
|Euro
|9,1101
|9,1169
|% 1,01
|
|Sterlin
|10,0892
|10,1398
|% 1,19
|
|Frank
|8,3935
|8,4440
|% 1,18
|
|Riyal
|1,9962
|2,0062
|% 1,88
|
|17:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.833
|1.834
|-14,61
|
|Altın Gr.
|444
|444
|5,59
|
|Cumhuriyet
|2.944
|2.989
|-24,00
|
|Tam
|2.930
|3.004
|-19,35
|
|Yarım
|1.416
|1.453
|-9,36
|
|Çeyrek
|710
|727
|-4,68
|
|Gümüş.Ons
|24,63
|24,66
|-0,66
|
|Gümüş Gr.
|5,99
|6,00
|-0,00
|
|B. Petrol
|55,24
|55,24
|-0,75
|