KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş( İzahname (Değişiklik)









KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş( İzahname (Değişiklik) )Türkçeİzahname (Değişiklik)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarİZAHNAME TADİL METNİhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/976939BIST