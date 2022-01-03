KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş( İzahname (Değişiklik)
03.01.2022 14:59
.Ş( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Açıklamalar
İZAHNAME DEĞİŞİKLİĞİ
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/988006
BIST
14:561.906
En Yüksek
|Değişim
|: 2,60%
|| 48,37
|Açılış
|: 1.871
|
|Önceki Kapanış
|: 1.858
|
1.915
En Düşük
1.865
14:5613,1789
En Yüksek
|Değişim
|: -0,57%
|| -0,0756
|Açılış
|: 13,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 13,4500
|
13,9425
En Düşük
12,7688
14:5614,9772
En Yüksek
|Değişim
|: -0,85%
|| -0,1291
|Açılış
|: 14,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 15,1500
|
15,8246
En Düşük
14,5270
14:56768,46
En Yüksek
|Değişim
|: -1,44%
|| -11,21
|Açılış
|: 769,10
|
|Önceki Kapanış
|: 779,67
|
818,11
En Düşük
748,81
BIST En Aktif Hisseler14:54
|CRFSA
|42,02
|3.153.055
|% 10,00
|
|MARKA
|4,63
|2.418.670
|% 9,98
|
|TSPOR
|6,66
|336.915.385
|% 9,90
|
|KRSTL
|2,82
|71.197.084
|% 9,73
|
|SKTAS
|2,62
|13.731.292
|% 9,62
|
|RODRG
|17,04
|837.116
|% -9,94
|
|BAGFS
|16,39
|48.007.526
|% -6,34
|
|NIBAS
|14,09
|19.392.262
|% -5,56
|
|PAPIL
|14,73
|11.542.120
|% -3,09
|
|AKGRT
|10,28
|11.345.410
|% -3,02
|
|GARAN
|11,50
|1.274.561.027
|% 2,04
|
|THYAO
|20,80
|1.161.095.664
|% 3,90
|
|EREGL
|28,56
|912.397.017
|% 1,42
|
|YKBNK
|3,45
|783.271.895
|% 2,07
|
|SISE
|13,64
|711.925.300
|% 1,94
|
|YKBNK
|3,45
|783.271.895
|% 2,07
|
|ODAS
|1,38
|169.986.561
|% 2,99
|
|GARAN
|11,50
|1.274.561.027
|% 2,04
|
|EKGYO
|2,20
|215.778.307
|% 2,80
|
|AKBNK
|7,32
|482.280.454
|% 1,67
|
|14:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,1196
|13,1233
|% -0,99
|
|Euro
|14,9057
|14,9735
|% -0,88
|
|Sterlin
|17,6282
|17,7166
|% -1,36
|
|Frank
|14,2848
|14,3709
|% -1,28
|
|Riyal
|3,4742
|3,4916
|% -1,30
|
|14:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.823
|1.823
|-6,84
|
|Altın Gr.
|770
|770
|-9,32
|
|Cumhuriyet
|5.044
|5.120
|-214,00
|
|Tam
|5.089
|5.234
|-129,47
|
|Yarım
|2.460
|2.532
|-62,63
|
|Çeyrek
|1.234
|1.266
|-31,31
|
|Gümüş.Ons
|23,20
|23,23
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|9,80
|9,81
|-0,11
|
|B. Petrol
|78,66
|78,66
|0,88
|
Seans Raporu
14:54
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