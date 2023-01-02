KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş( İzahname (Değişiklik)
02.01.2023 14:34
KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İzahname Tadil Metni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1092133
BIST
15:595.651
En Yüksek
|Değişim
|: 2,58%
|| 142,02
|Açılış
|: 5.568
|
|Önceki Kapanış
|: 5.509
|
5.655
En Düşük
5.568
15:5918,7312
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0297
|Açılış
|: 18,8850
|
|Önceki Kapanış
|: 18,8600
|
18,8102
En Düşük
18,6356
15:5920,0384
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0108
|Açılış
|: 20,1600
|
|Önceki Kapanış
|: 20,1500
|
20,1252
En Düşük
19,9301
15:591.099,28
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 2,70
|Açılış
|: 1.099,30
|
|Önceki Kapanış
|: 1.096,58
|
1.103,22
En Düşük
1.093,27
BIST En Aktif Hisseler15:59
|EGEEN
|6.812,30
|601.196.448
|% 10,00
|
|KONYA
|3.773,00
|153.114.236
|% 10,00
|
|BFREN
|4.323,00
|21.122.178
|% 10,00
|
|POLTK
|1.540,00
|16.084.192
|% 10,00
|
|ULUSE
|258,50
|30.535.981
|% 10,00
|
|PRDGS
|9,00
|237.047.640
|% -10,00
|
|COSMO
|110,00
|2.465.788
|% -8,18
|
|UMPAS
|6,85
|2.442.992
|% -7,43
|
|OTTO
|99,50
|214.397
|% -7,01
|
|BRKVY
|33,02
|51.450.420
|% -6,88
|
|EREGL
|42,42
|7.026.078.387
|% 2,81
|
|THYAO
|145,60
|5.997.165.345
|% 3,34
|
|EKGYO
|9,41
|5.780.539.000
|% 7,79
|
|TCELL
|40,42
|4.166.138.164
|% 6,71
|
|ASELS
|63,90
|4.069.746.063
|% 2,82
|
|EKGYO
|9,41
|5.780.539.000
|% 7,79
|
|YKBNK
|12,03
|2.518.877.957
|% 1,86
|
|DOHOL
|11,04
|2.141.226.235
|% 4,35
|
|PETKM
|20,30
|3.424.332.725
|% 1,70
|
|ISCTR
|13,13
|2.200.239.031
|% 2,82
|
|15:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7159
|18,7312
|% 0,16
|
|Euro
|19,9932
|20,0384
|% 0,05
|
|Sterlin
|22,4990
|22,6118
|% -0,18
|
|Frank
|20,1843
|20,3059
|% 0,20
|
|Riyal
|4,9671
|4,9920
|% 0,13
|
|15:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.824
|1.826
|1,42
|
|Altın Gr.
|1.098
|1.099
|2,66
|
|Cumhuriyet
|7.405
|7.517
|36,00
|
|Tam
|7.443
|7.503
|70,00
|
|Yarım
|3.604
|3.667
|34,00
|
|Çeyrek
|1.808
|1.834
|18,00
|
|Gümüş.Ons
|23,96
|24,02
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|14,42
|14,46
|0,06
|
|B. Petrol
|86,00
|86,00
|2,54
|
Seans Raporu
15:59
daha fazla
-
16:13EYGYO
Yüzde 9.99 oranında artışla 18.93 lira fiyatla işlem gören hissede 111, 863 adet işlem
-
16:12KNFRT
Yüzde 6.49 oranında artışla 16.07 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 962, 289 adet işlem
-
16:11XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 153, 72 artarak (% 2.59 ) 6, 099
-
16:11XU100
Endeks 5, 649 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 54 üstünde . İşlem hacmi 82, 148.00 milyon TL de
-
16:11TCELL
Yüzde 6.71 oranında artışla 40.42 lira fiyatla işlem gören hissede 103, 981, 859 adet işlem