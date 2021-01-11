KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş( İzahname
11.01.2021 16:38
KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İZAHNAME
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/900297
BIST
16:251.551
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 10,48
|Açılış
|: 1.540
|
|Önceki Kapanış
|: 1.541
|
1.557
En Düşük
1.537
16:257,5043
En Yüksek
|Değişim
|: 1,78%
|| 0,1311
|Açılış
|: 7,4550
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3500
|
7,5043
En Düşük
7,3310
16:259,1218
En Yüksek
|Değişim
|: 1,07%
|| 0,0962
|Açılış
|: 9,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0000
|
9,1437
En Düşük
8,9378
16:25441,14
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 3,02
|Açılış
|: 441,14
|
|Önceki Kapanış
|: 438,12
|
445,65
En Düşük
430,95
BIST En Aktif Hisseler16:25
|FROTO
|148,50
|219.345.866
|% 10,00
|
|YAPRK
|88,55
|17.954.817
|% 10,00
|
|TURGG
|146,30
|91.302.461
|% 10,00
|
|FORMT
|5,39
|19.709.345
|% 10,00
|
|KONYA
|1.324,40
|44.939.544
|% 10,00
|
|ATSYH
|7,65
|1.033.959
|% -10,00
|
|SNKRN
|25,48
|998.128
|% -9,96
|
|EPLAS
|33,16
|1.809.832
|% -9,89
|
|MZHLD
|33,80
|1.006.196
|% -9,87
|
|GRNYO
|3,93
|39.661.108
|% -9,86
|
|KOZAL
|120,90
|2.797.745.883
|% 1,60
|
|EKGYO
|2,54
|1.420.376.041
|% 0,00
|
|SKBNK
|1,65
|967.671.996
|% 2,48
|
|TCELL
|17,09
|880.645.537
|% 1,42
|
|KOZAA
|17,24
|848.694.678
|% 5,25
|
|SKBNK
|1,65
|967.671.996
|% 2,48
|
|EKGYO
|2,54
|1.420.376.041
|% 0,00
|
|OZGYO
|2,75
|544.697.938
|% 8,27
|
|DOHOL
|3,41
|481.644.117
|% 0,59
|
|PETKM
|5,30
|708.483.962
|% 0,76
|
|16:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4943
|7,5043
|% 1,78
|
|Euro
|9,1106
|9,1218
|% 1,07
|
|Sterlin
|10,0124
|10,0626
|% 0,42
|
|Frank
|8,3259
|8,3760
|% 0,36
|
|Riyal
|1,9799
|1,9898
|% 1,05
|
|16:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.835
|1.835
|-12,78
|
|Altın Gr.
|441
|441
|2,66
|
|Cumhuriyet
|2.923
|2.967
|-46,00
|
|Tam
|2.911
|2.985
|-38,84
|
|Yarım
|1.407
|1.444
|-18,78
|
|Çeyrek
|706
|722
|-9,39
|
|Gümüş.Ons
|24,76
|24,80
|-0,53
|
|Gümüş Gr.
|5,93
|5,94
|-0,07
|
|B. Petrol
|55,16
|55,16
|-0,83
|
Seans Raporu
16:25
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-
16:34XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 5, 11 artarak (% 0.37 ) 1, 388
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16:34
Tavandan işlem gören hisse senedleri : LUKSK, UMPAS, INVEO, YBTAS, TLMAN, TURGG, BTCIM, YESIL, EGGUB, SILVR
-
16:34
OZGYO, TACTR, UMPAS değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
16:34
PAMEL, MZHLD, GRNYO değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
16:34SUMAS
Yüzde 10.00 oranında artışla 76.45 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 913 adet işlem