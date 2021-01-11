KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş( İzahname
11.01.2021 16:38
KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İZAHNAME
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/900301
BIST
16:291.547
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 6,82
|Açılış
|: 1.540
|
|Önceki Kapanış
|: 1.541
|
1.557
En Düşük
1.537
16:297,5053
En Yüksek
|Değişim
|: 1,79%
|| 0,1321
|Açılış
|: 7,4800
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3500
|
7,5053
En Düşük
7,3310
16:299,1258
En Yüksek
|Değişim
|: 1,11%
|| 0,1002
|Açılış
|: 9,0700
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0000
|
9,1437
En Düşük
8,9378
16:29442,50
En Yüksek
|Değişim
|: 1,00%
|| 4,38
|Açılış
|: 442,50
|
|Önceki Kapanış
|: 438,12
|
445,65
En Düşük
430,95
BIST En Aktif Hisseler16:27
|FROTO
|148,50
|219.393.386
|% 10,00
|
|FORMT
|5,39
|19.715.538
|% 10,00
|
|YAPRK
|88,55
|17.954.817
|% 10,00
|
|TURGG
|146,30
|91.374.148
|% 10,00
|
|KONYA
|1.324,40
|44.939.544
|% 10,00
|
|ATSYH
|7,65
|1.033.959
|% -10,00
|
|SNKRN
|25,48
|998.128
|% -9,96
|
|EPLAS
|33,16
|1.809.832
|% -9,89
|
|MZHLD
|33,80
|1.006.196
|% -9,87
|
|GRNYO
|3,93
|39.702.306
|% -9,86
|
|KOZAL
|120,50
|2.809.853.992
|% 1,26
|
|EKGYO
|2,54
|1.420.955.784
|% 0,00
|
|SKBNK
|1,65
|968.551.423
|% 2,48
|
|TCELL
|17,08
|881.953.749
|% 1,36
|
|KOZAA
|17,24
|852.022.488
|% 5,25
|
|SKBNK
|1,65
|968.551.423
|% 2,48
|
|EKGYO
|2,54
|1.420.955.784
|% 0,00
|
|OZGYO
|2,74
|546.325.983
|% 7,87
|
|DOHOL
|3,41
|481.818.572
|% 0,59
|
|PETKM
|5,31
|709.053.696
|% 0,95
|
|16:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4971
|7,5067
|% 1,81
|
|Euro
|9,1117
|9,1228
|% 1,08
|
|Sterlin
|10,0183
|10,0685
|% 0,48
|
|Frank
|8,3379
|8,3881
|% 0,51
|
|Riyal
|1,9825
|1,9925
|% 1,18
|
|16:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.835
|1.835
|-12,96
|
|Altın Gr.
|440
|440
|2,09
|
|Cumhuriyet
|2.923
|2.967
|-46,00
|
|Tam
|2.909
|2.982
|-42,04
|
|Yarım
|1.406
|1.442
|-20,33
|
|Çeyrek
|705
|721
|-10,17
|
|Gümüş.Ons
|24,74
|24,77
|-0,55
|
|Gümüş Gr.
|5,93
|5,94
|-0,07
|
|B. Petrol
|55,18
|55,18
|-0,81
|
Seans Raporu
16:27
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16:35SNGYO
Yüzde 5.07 oranında artışla 4.97 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 743, 947 adet işlem
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