KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş( İzahname
04.03.2021 16:50
KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İZAHNAME
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/915128
BIST
18:051.538
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 6,99
|Açılış
|: 1.527
|
|Önceki Kapanış
|: 1.531
|
1.543
En Düşük
1.523
18:057,4323
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -0,0132
|Açılış
|: 7,4200
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4200
|
7,5134
En Düşük
7,4026
18:058,9468
En Yüksek
|Değişim
|: -0,44%
|| -0,0397
|Açılış
|: 8,9300
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9350
|
9,0579
En Düşük
8,9263
18:05409,31
En Yüksek
|Değişim
|: -0,30%
|| -1,24
|Açılış
|: 409,62
|
|Önceki Kapanış
|: 410,55
|
414,17
En Düşük
408,17
BIST En Aktif Hisseler17:59
|ULUSE
|69,30
|10.122.684
|% 10,00
|
|DYOBY
|16,72
|165.508.799
|% 10,00
|
|KRVGD
|18,59
|273.463.024
|% 10,00
|
|CRFSA
|66,00
|20.007.116
|% 10,00
|
|AVTUR
|4,07
|31.555.423
|% 10,00
|
|LINK
|52,20
|30.987.828
|% -10,00
|
|DAGHL
|14,98
|38.248.444
|% -9,98
|
|KONTR
|89,00
|459.988.301
|% -9,96
|
|EPLAS
|39,94
|19.707.954
|% -9,96
|
|UMPAS
|1,15
|91.392
|% -9,45
|
|THYAO
|14,73
|2.689.223.906
|% -1,27
|
|PETKM
|5,88
|1.522.908.822
|% 2,62
|
|KRDMD
|7,35
|1.271.044.202
|% 4,11
|
|GARAN
|9,40
|1.249.901.034
|% 2,29
|
|SISE
|7,68
|1.244.756.095
|% 0,79
|
|EKGYO
|2,43
|867.894.886
|% 0,00
|
|PETKM
|5,88
|1.522.908.822
|% 2,62
|
|DOHOL
|3,35
|610.160.739
|% 0,90
|
|THYAO
|14,73
|2.689.223.906
|% -1,27
|
|KRDMD
|7,35
|1.271.044.202
|% 4,11
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4230
|7,4257
|% -0,27
|
|Euro
|8,9381
|8,9469
|% -0,44
|
|Sterlin
|10,3443
|10,3962
|% -0,15
|
|Frank
|7,9979
|8,0461
|% -0,81
|
|Riyal
|1,9725
|1,9824
|% -0,34
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.715
|1.715
|0,58
|
|Altın Gr.
|409
|409
|-1,48
|
|Cumhuriyet
|2.722
|2.763
|8,00
|
|Tam
|2.709
|2.780
|8,57
|
|Yarım
|1.309
|1.345
|4,15
|
|Çeyrek
|657
|672
|2,07
|
|Gümüş.Ons
|25,97
|26,00
|-0,17
|
|Gümüş Gr.
|6,20
|6,20
|-0,06
|
|B. Petrol
|64,93
|64,93
|0,86
|
Seans Raporu
17:59
daha fazla
-
17:59TUCLK
Yüzde 4.22 oranında artışla 8.15 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 264, 366 adet işlem
-
17:58KRONT
Yüzde 4.22 oranında artışla 64.20 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 468, 178 adet işlem
-
17:57AVTUR
Yüzde 10.00 oranında artışla 4.07 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 020, 076 adet işlem
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17:56XU100
Endeks 1, 541 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 65 üstünde . İşlem hacmi 23, 898.00 milyon TL de
-
17:56DGKLB
Yüzde 7.04 oranında artışla 3.04 lira fiyatla işlem gören hissede 100, 656, 709 adet işlem