KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş( İzahname
27.02.2023 14:03
KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş( İzahname )
Türkçe
İzahname
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Güncel İzahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1117072
BIST
16:125.132
En Yüksek
|Değişim
|: 1,44%
|| 73,05
|Açılış
|: 5.076
|
|Önceki Kapanış
|: 5.059
|
5.153
En Düşük
4.980
16:1218,8832
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0080
|Açılış
|: 19,1200
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1300
|
18,9680
En Düşük
18,7920
16:1219,9367
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0277
|Açılış
|: 20,1800
|
|Önceki Kapanış
|: 20,1700
|
20,0642
En Düşük
19,8029
16:121.099,81
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,73
|Açılış
|: 1.100,29
|
|Önceki Kapanış
|: 1.099,08
|
1.106,32
En Düşük
1.094,28
BIST En Aktif Hisseler16:10
|BFREN
|5.237,10
|101.162.294
|% 10,00
|
|AKSA
|94,10
|986.584.263
|% 9,99
|
|PCILT
|28,44
|38.828.114
|% 9,98
|
|OYAKC
|48,32
|1.076.422.616
|% 9,97
|
|AFYON
|12,35
|708.705.668
|% 9,97
|
|BALAT
|18,72
|456.015
|% -6,40
|
|ISKUR
|700.000,00
|1.430.000
|% -6,29
|
|METUR
|5,40
|10.258.401
|% -6,09
|
|MMCAS
|4,48
|75.380
|% -5,08
|
|ANSGR
|16,37
|12.203.588
|% -4,99
|
|THYAO
|140,60
|5.706.287.912
|% 4,15
|
|EKGYO
|8,84
|4.723.431.899
|% 2,08
|
|KRDMD
|21,82
|3.301.186.034
|% -2,94
|
|ASTOR
|38,92
|3.051.927.439
|% 6,92
|
|EREGL
|43,56
|2.936.068.999
|% -1,54
|
|EKGYO
|8,84
|4.723.431.899
|% 2,08
|
|YKBNK
|9,33
|1.424.571.701
|% 2,53
|
|KRDMD
|21,82
|3.301.186.034
|% -2,94
|
|AKBNK
|16,66
|2.399.092.853
|% 4,39
|
|BUCIM
|7,77
|836.494.671
|% -2,26
|
|16:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8779
|18,8827
|% 0,04
|
|Euro
|19,9249
|19,9330
|% 0,12
|
|Sterlin
|22,5642
|22,6774
|% 0,40
|
|Frank
|19,9957
|20,1162
|% 0,07
|
|Riyal
|5,0187
|5,0439
|% -0,01
|
|16:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.811
|1.811
|0,12
|
|Altın Gr.
|1.100
|1.100
|1,01
|
|Cumhuriyet
|7.452
|7.565
|-14,00
|
|Tam
|7.492
|7.543
|-81,00
|
|Yarım
|3.660
|3.691
|-40,00
|
|Çeyrek
|1.830
|1.846
|-19,00
|
|Gümüş.Ons
|20,67
|20,70
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|12,56
|12,57
|-0,04
|
|B. Petrol
|82,52
|82,52
|-0,30
|
Seans Raporu
16:10
daha fazla
-
16:25GUBRF
Yüzde 6.56 oranında artışla 227.50 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 281, 850 adet işlem
-
16:24BVSAN
Yüzde 4.86 oranında artışla 42.26 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 220, 275 adet işlem
-
16:23KRSTL
Yüzde 9.43 oranında artışla 9.63 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 829, 586 adet işlem
-
16:21XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 78, 26 artarak (% 1.41 ) 5, 641
-
16:21
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi EKGYO, YKBNK, TRKCM