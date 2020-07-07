KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş( Performans Sunum Raporu
07.07.2020 12:09
KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş( Performans Sunum Raporu )
Türkçe
Performans Sunuş Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Bağımsız Denetimden Geçmemiş 6 Aylık Performans Sunum Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/855707
BIST
11:59117.677
En Yüksek
|Değişim
|: -0,68%
|| -808,50
|Açılış
|: 118.792
|
|Önceki Kapanış
|: 118.485
|
119.512
En Düşük
117.075
11:596,8662
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0060
|Açılış
|: 6,8820
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8790
|
6,8681
En Düşük
6,8524
11:597,7414
En Yüksek
|Değişim
|: -0,32%
|| -0,0250
|Açılış
|: 7,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7850
|
7,7844
En Düşük
7,7340
11:59392,63
En Yüksek
|Değişim
|: -0,28%
|| -1,11
|Açılış
|: 392,63
|
|Önceki Kapanış
|: 393,74
|
394,39
En Düşük
391,85
BIST En Aktif Hisseler
|ORMA
|7,13
|488.519
|% 9,86
|
|PKENT
|204,20
|3.676.491
|% 7,93
|
|KUYAS
|2,90
|51.609.507
|% 7,81
|
|GLBMD
|5,11
|17.924.496
|% 6,90
|
|NIBAS
|13,86
|3.880.468
|% 5,88
|
|SKTAS
|3,07
|32.538.154
|% -9,97
|
|VANGD
|1,72
|862.297
|% -6,52
|
|ULAS
|5,06
|3.098.668
|% -5,42
|
|MNDRS
|3,04
|9.454.212
|% -5,00
|
|VKING
|4,96
|3.026.384
|% -4,98
|
|EKGYO
|2,16
|1.870.286.804
|% 0,93
|
|ODAS
|2,71
|931.374.834
|% -4,58
|
|TKFEN
|17,67
|609.608.980
|% -0,79
|
|TUPRS
|87,95
|533.804.127
|% 1,15
|
|IHLGM
|1,86
|433.601.101
|% 1,09
|
|EKGYO
|2,16
|1.870.286.804
|% 0,93
|
|ODAS
|2,71
|931.374.834
|% -4,58
|
|IHLGM
|1,86
|433.601.101
|% 1,09
|
|TSKB
|1,31
|214.717.137
|% -2,24
|
|SKBNK
|1,68
|261.941.220
|% -3,45
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5399
|8,5827
|% -0,06
|
|Frank
|7,2470
|7,2907
|% -0,08
|
|Riyal
|1,8253
|1,8345
|% 0,09
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.779
|1.779
|-5,62
|
|Altın Gr.
|392
|392
|-1,27
|
|Cumhuriyet
|2.544
|2.562
|-8,60
|
|Tam
|2.618
|2.629
|-8,80
|
|Yarım
|1.272
|1.286
|-4,30
|
|Çeyrek
|636
|644
|-2,10
|
|Gümüş.Ons
|18,07
|18,11
|-0,18
|
|Gümüş Gr.
|3,99
|4,00
|-0,04
|
|B. Petrol
|42,72
|42,72
|-0,38
|