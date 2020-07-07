KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş( Performans Sunum Raporu
07.07.2020 12:09
KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş( Performans Sunum Raporu )
Türkçe
Performans Sunuş Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Bağımsız Denetimden Geçmemiş 6 Aylık Performans Sunum Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/855708
BIST
11:59117.649
En Yüksek
|Değişim
|: -0,71%
|| -835,91
|Açılış
|: 118.792
|
|Önceki Kapanış
|: 118.485
|
119.512
En Düşük
117.075
11:596,8662
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0060
|Açılış
|: 6,8820
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8790
|
6,8681
En Düşük
6,8524
11:597,7414
En Yüksek
|Değişim
|: -0,32%
|| -0,0250
|Açılış
|: 7,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7850
|
7,7844
En Düşük
7,7340
11:59392,63
En Yüksek
|Değişim
|: -0,28%
|| -1,11
|Açılış
|: 392,63
|
|Önceki Kapanış
|: 393,74
|
394,39
En Düşük
391,85
BIST En Aktif Hisseler
|ORMA
|7,13
|488.519
|% 9,86
|
|PKENT
|203,90
|3.751.883
|% 7,77
|
|KUYAS
|2,89
|52.838.221
|% 7,43
|
|KENT
|740,00
|17.213.446
|% 7,39
|
|GLBMD
|5,12
|18.044.493
|% 7,11
|
|SKTAS
|3,07
|32.586.783
|% -9,97
|
|BJKAS
|3,23
|229.877.649
|% -9,78
|
|KRTEK
|3,98
|5.265.555
|% -6,79
|
|VANGD
|1,72
|862.297
|% -6,52
|
|KRDMA
|4,26
|9.088.208
|% -6,37
|
|EKGYO
|2,16
|1.910.796.053
|% 0,93
|
|ODAS
|2,71
|931.374.834
|% -4,58
|
|GARAN
|8,31
|820.488.304
|% -0,72
|
|TKFEN
|17,68
|619.858.319
|% -0,73
|
|TUPRS
|87,90
|539.563.936
|% 1,09
|
|EKGYO
|2,16
|1.910.796.053
|% 0,93
|
|ODAS
|2,71
|931.374.834
|% -4,58
|
|IHLGM
|1,87
|446.273.122
|% 1,63
|
|DOHOL
|2,30
|392.901.733
|% 0,88
|
|TSKB
|1,31
|215.120.412
|% -2,24
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5356
|8,5784
|% -0,11
|
|Frank
|7,2401
|7,2837
|% -0,17
|
|Riyal
|1,8249
|1,8340
|% 0,07
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.777
|1.777
|-7,33
|
|Altın Gr.
|392
|393
|-1,11
|
|Cumhuriyet
|2.544
|2.563
|-7,90
|
|Tam
|2.619
|2.630
|-8,10
|
|Yarım
|1.272
|1.287
|-3,90
|
|Çeyrek
|636
|644
|-2,00
|
|Gümüş.Ons
|18,02
|18,05
|-0,24
|
|Gümüş Gr.
|3,98
|3,99
|-0,04
|
|B. Petrol
|42,83
|42,83
|-0,27
|