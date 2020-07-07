KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş( Performans Sunum Raporu
07.07.2020 12:09
KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş( Performans Sunum Raporu )
Türkçe
Performans Sunuş Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Bağımsız Denetimden Geçmemiş 6 Aylık Performans Sunum Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/855709
BIST
15:53118.683
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 197,37
|Açılış
|: 118.792
|
|Önceki Kapanış
|: 118.485
|
119.512
En Düşük
117.075
15:536,8669
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0067
|Açılış
|: 6,8860
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8790
|
6,8687
En Düşük
6,8524
15:537,7626
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,0038
|Açılış
|: 7,7650
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7850
|
7,7844
En Düşük
7,7340
15:53392,59
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -1,16
|Açılış
|: 392,59
|
|Önceki Kapanış
|: 393,74
|
394,39
En Düşük
391,61
BIST En Aktif Hisseler
|IZFAS
|2,64
|1.222.936
|% 10,00
|
|PKENT
|208,10
|5.656.326
|% 9,99
|
|VKFYO
|5,29
|8.109.590
|% 9,98
|
|ALGYO
|17,86
|114.142.689
|% 9,98
|
|KLGYO
|5,01
|201.121.481
|% 9,87
|
|BJKAS
|3,23
|234.364.772
|% -9,78
|
|SKTAS
|3,08
|77.557.083
|% -9,68
|
|EGCYO
|1,15
|494.237
|% -7,26
|
|KRDMA
|4,28
|14.781.596
|% -5,93
|
|ISBIR
|1.350,00
|886.858
|% -5,59
|
|EKGYO
|2,22
|2.923.843.287
|% 3,74
|
|ODAS
|2,91
|1.481.518.305
|% 2,46
|
|TKFEN
|17,99
|1.264.087.806
|% 1,01
|
|GARAN
|8,35
|1.230.513.371
|% -0,24
|
|TUPRS
|88,05
|757.506.665
|% 1,27
|
|EKGYO
|2,22
|2.923.843.287
|% 3,74
|
|ODAS
|2,91
|1.481.518.305
|% 2,46
|
|IHLGM
|1,90
|633.688.278
|% 3,26
|
|SKBNK
|1,76
|489.792.514
|% 1,15
|
|ISGYO
|2,23
|570.779.773
|% 2,29
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5738
|8,6168
|% 0,34
|
|Frank
|7,2565
|7,3002
|% 0,05
|
|Riyal
|1,8249
|1,8340
|% 0,07
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.778
|1.778
|-6,42
|
|Altın Gr.
|392
|393
|-1,15
|
|Cumhuriyet
|2.544
|2.563
|-7,80
|
|Tam
|2.619
|2.630
|-8,00
|
|Yarım
|1.272
|1.287
|-3,90
|
|Çeyrek
|636
|644
|-2,00
|
|Gümüş.Ons
|18,08
|18,13
|-0,17
|
|Gümüş Gr.
|3,99
|4,00
|-0,04
|
|B. Petrol
|42,88
|42,88
|-0,22
|