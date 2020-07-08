KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş( Performans Sunum Raporu
08.07.2020 09:50
KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş( Performans Sunum Raporu )
Türkçe
Performans Sunuş Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
07/07/2020
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
dipnot 2 güncellenmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/856504
BIST
11:09119.847
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 508,24
|Açılış
|: 119.603
|
|Önceki Kapanış
|: 119.339
|
120.203
En Düşük
119.173
11:096,8662
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0085
|Açılış
|: 6,8840
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8850
|
6,8662
En Düşük
6,8525
11:097,7553
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0183
|Açılış
|: 7,7600
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7700
|
7,7553
En Düşük
7,7149
11:09396,78
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,80
|Açılış
|: 396,78
|
|Önceki Kapanış
|: 395,97
|
397,21
En Düşük
395,11
BIST En Aktif Hisseler
|PKENT
|228,90
|1.949.045
|% 10,00
|
|PEKGY
|10,68
|3.630.068
|% 9,99
|
|LKMNH
|8,73
|40.460.376
|% 9,95
|
|VKFYO
|5,81
|8.779.598
|% 9,83
|
|BMELK
|6,20
|62.422
|% 9,54
|
|DOBUR
|16,21
|406.909
|% -6,79
|
|HALKS
|3,53
|36.359
|% -6,37
|
|FENER
|12,97
|54.931.537
|% -5,88
|
|TSPOR
|7,23
|101.267.808
|% -4,99
|
|BRMEN
|1,81
|1.347.458
|% -4,23
|
|EKGYO
|2,28
|1.007.965.679
|% 1,79
|
|PETKM
|4,38
|562.762.214
|% -0,90
|
|TKFEN
|18,53
|415.174.223
|% 2,89
|
|SISE
|6,38
|414.116.191
|% -1,69
|
|GARAN
|8,25
|392.070.093
|% -0,84
|
|EKGYO
|2,28
|1.007.965.679
|% 1,79
|
|PETKM
|4,38
|562.762.214
|% -0,90
|
|IHLGM
|1,93
|238.147.398
|% 2,66
|
|TRKCM
|4,35
|384.296.826
|% 3,08
|
|TSKB
|1,32
|95.075.344
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5830
|8,6260
|% 0,05
|
|Frank
|7,2622
|7,3059
|% 0,18
|
|Riyal
|1,8244
|1,8335
|% 0,07
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.798
|1.798
|3,17
|
|Altın Gr.
|396
|397
|0,57
|
|Cumhuriyet
|2.616
|2.655
|71,10
|
|Tam
|2.643
|2.656
|4,60
|
|Yarım
|1.284
|1.299
|2,20
|
|Çeyrek
|642
|650
|1,20
|
|Gümüş.Ons
|18,34
|18,38
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|4,05
|4,06
|0,03
|
|B. Petrol
|42,93
|42,93
|-0,15
|
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