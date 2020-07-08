KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş( Performans Sunum Raporu
08.07.2020 09:50
KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş( Performans Sunum Raporu )
Türkçe
Performans Sunuş Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
07/07/2020
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Dipnot2 güncellenmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/856505
BIST
11:13119.900
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 561,29
|Açılış
|: 119.603
|
|Önceki Kapanış
|: 119.339
|
120.203
En Düşük
119.173
11:136,8656
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0079
|Açılış
|: 6,8840
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8850
|
6,8658
En Düşük
6,8525
11:137,7533
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0163
|Açılış
|: 7,7600
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7700
|
7,7536
En Düşük
7,7149
11:13396,91
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,94
|Açılış
|: 396,91
|
|Önceki Kapanış
|: 395,97
|
397,21
En Düşük
395,11
BIST En Aktif Hisseler
|PKENT
|228,90
|1.958.430
|% 10,00
|
|PEKGY
|10,68
|3.643.226
|% 9,99
|
|LKMNH
|8,73
|40.522.176
|% 9,95
|
|VKFYO
|5,81
|8.813.151
|% 9,83
|
|BMELK
|6,20
|62.422
|% 9,54
|
|DOBUR
|16,20
|481.193
|% -6,84
|
|HALKS
|3,53
|36.359
|% -6,37
|
|FENER
|12,98
|55.984.799
|% -5,81
|
|TSPOR
|7,23
|103.903.149
|% -4,99
|
|BRMEN
|1,81
|1.347.458
|% -4,23
|
|EKGYO
|2,27
|1.013.450.596
|% 1,34
|
|PETKM
|4,38
|567.185.649
|% -0,90
|
|TKFEN
|18,50
|424.465.057
|% 2,72
|
|SISE
|6,38
|421.552.089
|% -1,69
|
|GARAN
|8,25
|402.558.677
|% -0,84
|
|EKGYO
|2,27
|1.013.450.596
|% 1,34
|
|PETKM
|4,38
|567.185.649
|% -0,90
|
|IHLGM
|1,93
|240.035.768
|% 2,66
|
|TRKCM
|4,34
|391.409.036
|% 2,84
|
|TSKB
|1,33
|95.324.491
|% 0,76
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5875
|8,6305
|% 0,10
|
|Frank
|7,2629
|7,3066
|% 0,19
|
|Riyal
|1,8244
|1,8336
|% 0,07
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.796
|1.797
|1,33
|
|Altın Gr.
|396
|396
|0,33
|
|Cumhuriyet
|2.566
|2.587
|3,10
|
|Tam
|2.642
|2.655
|3,20
|
|Yarım
|1.283
|1.298
|1,50
|
|Çeyrek
|642
|650
|0,80
|
|Gümüş.Ons
|18,36
|18,39
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|4,05
|4,06
|0,02
|
|B. Petrol
|43,03
|43,03
|-0,05
|