KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş( Performans Sunum Raporu
27.07.2022 15:08
KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş( Performans Sunum Raporu )
Türkçe
Performans Sunuş Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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27.07.2022
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Performans Sunum Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1048077
BIST
15:032.548
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 11,22
|Açılış
|: 2.551
|
|Önceki Kapanış
|: 2.537
|
2.553
En Düşük
2.532
15:0317,9244
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 0,0664
|Açılış
|: 18,0330
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9550
|
17,9355
En Düşük
17,8322
15:0318,2278
En Yüksek
|Değişim
|: 0,76%
|| 0,1378
|Açılış
|: 18,2900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1900
|
18,2550
En Düşük
18,0653
15:03991,14
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 5,16
|Açılış
|: 991,14
|
|Önceki Kapanış
|: 985,98
|
993,04
En Düşük
984,04
BIST En Aktif Hisseler15:03
|CMENT
|34,10
|1.362.515
|% 10,00
|
|EMNIS
|36,32
|1.509.373
|% 9,99
|
|IMASM
|71,65
|20.886.179
|% 9,98
|
|LIDFA
|10,92
|56.635.608
|% 9,97
|
|DOBUR
|63,50
|17.237.035
|% 9,96
|
|PEGYO
|2,36
|42.593.782
|% -7,45
|
|SNKRN
|17,74
|365.867
|% -4,11
|
|SUMAS
|69,80
|100.142
|% -3,72
|
|KORDS
|46,16
|133.561.739
|% -3,71
|
|MTRKS
|62,80
|5.142.341
|% -3,68
|
|THYAO
|49,58
|2.268.142.804
|% 1,18
|
|YKBNK
|4,75
|895.777.923
|% 0,00
|
|EKGYO
|3,20
|828.879.765
|% 0,31
|
|SISE
|21,18
|706.334.341
|% 0,67
|
|EREGL
|27,42
|585.385.813
|% -0,58
|
|EKGYO
|3,20
|828.879.765
|% 0,31
|
|SKBNK
|1,59
|316.914.986
|% 3,25
|
|YKBNK
|4,75
|895.777.923
|% 0,00
|
|TSKB
|2,60
|362.493.431
|% 4,00
|
|ADESE
|0,84
|112.447.261
|% 5,00
|
|15:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9098
|17,9244
|% 0,37
|
|Euro
|18,1993
|18,2278
|% 0,76
|
|Sterlin
|21,5546
|21,6626
|% 0,64
|
|Frank
|18,5409
|18,6526
|% 0,41
|
|Riyal
|4,7559
|4,7797
|% 0,39
|
|15:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.720
|1.721
|3,22
|
|Altın Gr.
|992
|992
|5,69
|
|Cumhuriyet
|6.653
|6.753
|27,00
|
|Tam
|6.681
|6.737
|24,00
|
|Yarım
|3.256
|3.294
|12,00
|
|Çeyrek
|1.633
|1.646
|6,00
|
|Gümüş.Ons
|18,76
|18,78
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|10,82
|10,84
|0,14
|
|B. Petrol
|101
|101
|1,29
|
Seans Raporu
15:03
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15:18ADESE
Yüzde 5.00 oranında artışla 0.84 lira fiyatla işlem gören hissede 135, 121, 293 adet işlem
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15:17OZKGY
Yüzde 6.50 oranında artışla 7.05 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 197, 817 adet işlem
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15:17OZKGY
Yüzde 6.50 oranında artışla 7.05 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 197, 817 adet işlem
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15:16XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 5, 66 artarak (% 0.21 ) 2, 707
-
15:16XU100
Endeks 2, 546 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 35 üstünde . İşlem hacmi 17, 110.00 milyon TL de