KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş( Performans Sunum Raporu









KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş( Performans Sunum Raporu )TürkçePerformans Sunuş RaporuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi27.07.2022Bildirim İçeriğiAçıklamalarPerformans Sunum Raporuhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1048082BIST