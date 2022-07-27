KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş( Performans Sunum Raporu
27.07.2022 15:08
KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş( Performans Sunum Raporu )
Türkçe
Performans Sunuş Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
27.07.2022
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Performans Sunum Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1048086
BIST
18:052.544
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 2.551
|
|Önceki Kapanış
|: 2.544
|
2.554
En Düşük
2.532
18:0517,8698
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,0093
|Açılış
|: 18,0450
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9550
|
17,9002
En Düşük
17,8380
18:0518,3239
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0496
|Açılış
|: 18,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1900
|
18,3728
En Düşük
18,2082
18:05997,71
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,47
|Açılış
|: 997,71
|
|Önceki Kapanış
|: 997,24
|
1.001,03
En Düşük
995,28
BIST En Aktif Hisseler18:05
|PRKAB
|26,40
|196.677.708
|% 10,00
|
|CMENT
|34,10
|1.724.760
|% 10,00
|
|AYES
|22,66
|1.348.388
|% 10,00
|
|YEOTK
|93,05
|138.809.131
|% 9,99
|
|EMNIS
|36,32
|1.608.091
|% 9,99
|
|PEGYO
|2,30
|68.323.067
|% -9,80
|
|UFUK
|79,00
|4.793.688
|% -4,82
|
|MTRKS
|62,15
|8.036.005
|% -4,68
|
|KRTEK
|19,04
|12.066.685
|% -4,27
|
|DESPC
|11,19
|10.604.946
|% -4,20
|
|THYAO
|49,70
|3.761.299.718
|% 1,43
|
|YKBNK
|4,81
|1.407.103.954
|% 1,26
|
|SISE
|21,14
|1.119.122.756
|% 0,48
|
|EKGYO
|3,22
|1.054.941.459
|% 0,94
|
|EREGL
|27,22
|898.830.912
|% -1,31
|
|EKGYO
|3,22
|1.054.941.459
|% 0,94
|
|SKBNK
|1,62
|495.348.061
|% 5,19
|
|YKBNK
|4,81
|1.407.103.954
|% 1,26
|
|TSKB
|2,62
|535.642.995
|% 4,80
|
|ADESE
|0,83
|131.755.763
|% 3,75
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,8682
|17,8698
|% -0,05
|
|Euro
|18,2759
|18,3239
|% 0,27
|
|Sterlin
|21,6641
|21,7728
|% -0,03
|
|Frank
|18,5578
|18,6696
|% -0,01
|
|Riyal
|4,7422
|4,7659
|% -0,09
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.737
|1.737
|2,96
|
|Altın Gr.
|998
|998
|0,47
|
|Cumhuriyet
|6.633
|6.733
|7,00
|
|Tam
|6.687
|6.794
|3,00
|
|Yarım
|3.258
|3.321
|1,00
|
|Çeyrek
|1.634
|1.660
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|19,27
|19,30
|0,20
|
|Gümüş Gr.
|11,06
|11,07
|0,09
|
|B. Petrol
|103
|103
|0,92
|
Seans Raporu
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