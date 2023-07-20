KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş( Performans Sunum Raporu
20.07.2023 11:41
KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş( Performans Sunum Raporu )
Türkçe
Performans Sunuş Raporu
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Bağımsız Denetimden Geçmiş Performans Sunum Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1173728
BIST
'
14:326.650
En Düşük
|Değişim
|: 1,19%
|| 78,34
|Açılış
|: 6.633
|
|Önceki Kapanış
|: 6.571
|
6.565
En Yüksek
6.678
14:3226,9119
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 0,1267
|Açılış
|: 27,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 27,2700
|
27,0842
En Düşük
26,7590
14:3230,2384
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 0,2310
|Açılış
|: 30,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 30,5000
|
30,4286
En Düşük
29,7344
14:321.715,07
En Yüksek
|Değişim
|: 0,74%
|| 12,68
|Açılış
|: 1.715,07
|
|Önceki Kapanış
|: 1.702,39
|
1.727,84
En Düşük
1.700,90
BIST En Aktif Hisseler14:32
|SDTTR
|164,00
|182.312.267
|% 9,99
|
|KLRHO
|17,83
|148.161.410
|% 9,99
|
|VKFYO
|32,16
|13.558.432
|% 9,99
|
|OYAYO
|28,00
|46.103.202
|% 9,98
|
|MARKA
|15,22
|30.922.456
|% 9,97
|
|EUYO
|16,41
|15.843.033
|% -9,98
|
|FORTE
|71,45
|14.985.637
|% -9,96
|
|RALYH
|77,55
|128.646.309
|% -9,88
|
|MAALT
|574,20
|66.715.717
|% -6,01
|
|UZERB
|240,00
|1.125.740
|% -4,00
|
|THYAO
|226,40
|6.861.378.130
|% 1,25
|
|ASTOR
|87,45
|4.993.945.533
|% 7,23
|
|EKGYO
|8,59
|3.733.617.710
|% 3,00
|
|ASELS
|73,50
|3.169.342.759
|% 2,65
|
|AKBNK
|25,28
|2.936.872.396
|% 1,04
|
|EKGYO
|8,59
|3.733.617.710
|% 3,00
|
|ODAS
|9,51
|1.749.831.933
|% 6,73
|
|YKBNK
|13,26
|2.032.138.625
|% 0,30
|
|IHYAY
|1,13
|138.029.196
|% -1,74
|
|AKBNK
|25,28
|2.936.872.396
|% 1,04
|
|14:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,9063
|26,9119
|% 0,47
|
|Euro
|30,2047
|30,2384
|% 0,77
|
|Sterlin
|34,6110
|34,7845
|% 0,17
|
|Frank
|31,2277
|31,4158
|% 0,48
|
|Riyal
|7,1555
|7,1913
|% 0,46
|
|14:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.982
|1.982
|4,91
|
|Altın Gr.
|1.715
|1.715
|12,68
|
|Cumhuriyet
|11.541
|11.715
|35,00
|
|Tam
|11.284
|11.404
|28,00
|
|Yarım
|5.642
|5.728
|14,00
|
|Çeyrek
|2.821
|2.864
|7,00
|
|Gümüş.Ons
|25,19
|25,21
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|21,79
|21,81
|0,14
|
|B. Petrol
|79,81
|79,81
|0,35
|
Seans Raporu
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