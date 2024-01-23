KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş( Performans Sunum Raporu
23.01.2024 11:16
KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş( Performans Sunum Raporu )
Türkçe
Performans Sunuş Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bağımsız Denetimden Geçmiş Performans Sunum Raporu 2023
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1242153
BIST
'
13:088.087
En Düşük
|Değişim
|: 0,96%
|| 76,58
|Açılış
|: 8.101
|
|Önceki Kapanış
|: 8.010
|
8.072
En Yüksek
8.146
13:0830,2804
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0242
|Açılış
|: 30,2950
|
|Önceki Kapanış
|: 30,2950
|
30,7668
En Düşük
30,1349
13:0832,9922
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0280
|Açılış
|: 32,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 32,9500
|
33,4853
En Düşük
32,8609
13:081.973,11
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 7,40
|Açılış
|: 1.973,11
|
|Önceki Kapanış
|: 1.965,71
|
1.998,99
En Düşük
1.958,54
BIST En Aktif Hisseler13:08
|AVTUR
|9,90
|13.286.624
|% 10,00
|
|GLBMD
|43,16
|40.992.922
|% 9,99
|
|METUR
|7,82
|11.930.847
|% 9,99
|
|DOFER
|37,90
|108.453.828
|% 9,98
|
|BINHO
|435,50
|573.959.491
|% 9,97
|
|BAYRK
|25,66
|27.992.648
|% -9,96
|
|ULAS
|21,50
|12.792.786
|% -7,33
|
|VKFYO
|33,00
|35.404.328
|% -6,30
|
|QNBFB
|257,75
|1.805.466
|% -5,59
|
|CMENT
|186,10
|1.612.614
|% -4,91
|
|YKBNK
|21,56
|3.008.543.195
|% -2,97
|
|THYAO
|253,00
|2.620.731.312
|% 1,10
|
|AKBNK
|39,22
|2.441.181.629
|% -2,10
|
|ISCTR
|24,46
|2.256.561.868
|% -2,24
|
|EKGYO
|9,69
|1.926.969.094
|% 2,32
|
|EKGYO
|9,69
|1.926.969.094
|% 2,32
|
|YKBNK
|21,56
|3.008.543.195
|% -2,97
|
|KATMR
|2,24
|263.996.377
|% 0,90
|
|AKFGY
|1,96
|179.778.247
|% 2,62
|
|ISCTR
|24,46
|2.256.561.868
|% -2,24
|
|13:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,2750
|30,2804
|% 0,08
|
|Euro
|32,9836
|32,9922
|% 0,08
|
|Sterlin
|38,4208
|38,6134
|% 0,22
|
|Frank
|34,7396
|34,9489
|% 0,16
|
|Riyal
|8,0484
|8,0888
|% 0,07
|
|13:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,24
|22,27
|% 0,66
|
|Platin
|902,06
|903,51
|% 0,66
|
|Paladyum
|931,66
|938,27
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|79,61
|79,61
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.026,64
|2.026,93
|% 0,66
|