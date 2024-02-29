KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş( Performans Sunum Raporu
29.02.2024 15:13
KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş( Performans Sunum Raporu )
Türkçe
Performans Sunuş Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
23.01.2024
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bağımsız Denetimden Geçmiş Performans Sunum Raporu 2023
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1252989
BIST
'
15:299.173
En Düşük
|Değişim
|: 1,22%
|| 110,40
|Açılış
|: 9.100
|
|Önceki Kapanış
|: 9.062
|
9.089
En Yüksek
9.196
15:2931,2289
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0272
|Açılış
|: 31,1700
|
|Önceki Kapanış
|: 31,2200
|
31,3072
En Düşük
31,1201
15:2933,9319
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0790
|Açılış
|: 33,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 33,7500
|
34,0964
En Düşük
33,7735
15:292.037,17
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -3,41
|Açılış
|: 2.037,17
|
|Önceki Kapanış
|: 2.040,58
|
2.048,08
En Düşük
2.035,77
BIST En Aktif Hisseler15:28
|ISYAT
|12,10
|59.230.449
|% 10,00
|
|SKYMD
|11,89
|212.773.546
|% 9,99
|
|LMKDC
|28,66
|83.182.239
|% 9,98
|
|SUMAS
|421,50
|4.777.267
|% 9,98
|
|BMSCH
|26,26
|128.146.201
|% 9,97
|
|KTLEV
|118,80
|698.136.160
|% -10,00
|
|BASCM
|11,37
|3.243.725
|% -9,98
|
|KARTN
|114,70
|374.776.861
|% -7,20
|
|PKENT
|368,50
|262.556.432
|% -6,17
|
|SNPAM
|82,20
|3.760.707
|% -6,06
|
|EREGL
|45,92
|8.998.137.018
|% -2,09
|
|THYAO
|280,50
|5.774.862.163
|% 1,63
|
|PGSUS
|865,00
|5.178.914.056
|% 1,11
|
|MIATK
|75,35
|3.497.178.620
|% 5,75
|
|GUBRF
|198,30
|3.419.077.158
|% 8,72
|
|EREGL
|45,92
|8.998.137.018
|% -2,09
|
|ISCTR
|11,03
|1.611.369.500
|% 0,64
|
|EKGYO
|11,47
|1.634.265.008
|% 2,87
|
|YKBNK
|23,16
|2.301.995.490
|% 0,70
|
|ZOREN
|5,46
|516.067.233
|% 0,55
|
|15:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|31,2239
|31,2292
|% 0,09
|
|Euro
|33,9100
|33,9266
|% 0,22
|
|Sterlin
|39,3499
|39,5472
|% -0,09
|
|Frank
|35,3249
|35,5377
|% -0,13
|
|Riyal
|8,3006
|8,3422
|% 0,07
|
|15:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,35
|22,39
|% 0,66
|
|Platin
|882,13
|883,04
|% 0,66
|
|Paladyum
|933,55
|937,18
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|82,11
|82,11
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.030,32
|2.030,56
|% 0,66
|