KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş( Tanıtım Formu
18.03.2020 14:42
KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş( Tanıtım Formu )
Türkçe
Tanıtım Formu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
YOK
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Risk Değeri Güncellenmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/830370
BIST
14:5686.084
En Yüksek
|Değişim
|: -0,80%
|| -693,38
|Açılış
|: 84.777
|
|Önceki Kapanış
|: 86.778
|
87.825
En Düşük
84.303
14:566,4699
En Yüksek
|Değişim
|: 1,11%
|| 0,0713
|Açılış
|: 6,4720
|
|Önceki Kapanış
|: 6,4720
|
6,4702
En Düşük
6,3873
14:567,0993
En Yüksek
|Değişim
|: 0,89%
|| 0,0628
|Açılış
|: 7,1040
|
|Önceki Kapanış
|: 7,1150
|
7,1261
En Düşük
7,0187
14:56314,54
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,02
|Açılış
|: 314,54
|
|Önceki Kapanış
|: 314,52
|
318,11
En Düşük
309,24
BIST En Aktif Hisseler
|ADANA
|6,82
|10.313.349
|% 10,00
|
|ASLAN
|34,76
|1.226.229
|% 10,00
|
|RTALB
|3,63
|1.427.733
|% 10,00
|
|ADNAC
|1,88
|2.203.189
|% 9,94
|
|UNYEC
|3,44
|264.240
|% 9,90
|
|TSPOR
|2,43
|205.522.309
|% -10,00
|
|UZERB
|1,62
|25.134
|% -10,00
|
|ORMA
|3,06
|11.778
|% -10,00
|
|ISBIR
|344,50
|41.340
|% -9,98
|
|AVISA
|10,29
|1.198.740
|% -9,97
|
|THYAO
|8,05
|738.777.138
|% 0,88
|
|ASELS
|22,10
|523.209.730
|% 0,55
|
|GARAN
|8,26
|445.765.017
|% -1,55
|
|ISCTR
|5,09
|312.249.918
|% -1,93
|
|TSPOR
|2,43
|205.522.309
|% -10,00
|
|YKBNK
|2,02
|193.454.260
|% -1,46
|
|THYAO
|8,05
|738.777.138
|% 0,88
|
|ODAS
|1,21
|106.557.782
|% 2,54
|
|TSPOR
|2,43
|205.522.309
|% -10,00
|
|IHLGM
|0,78
|53.691.060
|% -2,50
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6705
|7,7090
|% -0,23
|
|Frank
|6,7074
|6,7478
|% 1,17
|
|Riyal
|1,7184
|1,7271
|% 1,19
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.518
|1.519
|-10,29
|
|Altın Gr.
|313
|313
|-1,64
|
|Cumhuriyet
|2.089
|2.120
|3,00
|
|Tam
|2.077
|2.130
|1,54
|
|Yarım
|1.004
|1.030
|0,74
|
|Çeyrek
|503
|515
|0,37
|
|Gümüş.Ons
|12,39
|12,44
|-0,20
|
|Gümüş Gr.
|2,57
|2,58
|-0,02
|
|B. Petrol
|27,70
|27,70
|-1,03
|