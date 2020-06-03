KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş( Tanıtım Formu
03.06.2020 14:43
KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş( Tanıtım Formu )
Türkçe
Tanıtım Formu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Risk Değeri Güncellenmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/848739
BIST
15:50108.912
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
|| 814,97
|Açılış
|: 108.926
|
|Önceki Kapanış
|: 108.097
|
109.231
En Düşük
108.327
15:506,7693
En Yüksek
|Değişim
|: 0,96%
|| 0,0641
|Açılış
|: 6,7950
|
|Önceki Kapanış
|: 6,7800
|
6,7693
En Düşük
6,6727
15:507,5740
En Yüksek
|Değişim
|: 0,97%
|| 0,0726
|Açılış
|: 7,5900
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5600
|
7,5822
En Düşük
7,4561
15:50371,89
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,24
|Açılış
|: 371,89
|
|Önceki Kapanış
|: 372,13
|
375,48
En Düşük
370,64
BIST En Aktif Hisseler
|MRSHL
|84,15
|20.612.939
|% 10,00
|
|ARDYZ
|29,26
|73.853.871
|% 10,00
|
|FRIGO
|17,93
|1.804.386
|% 10,00
|
|INTEM
|10,82
|19.264.310
|% 9,96
|
|YAPRK
|9,95
|8.240.737
|% 9,94
|
|TACTR
|4,59
|646.470
|% -10,00
|
|RTALB
|18,92
|40.832.727
|% -9,99
|
|GLRYH
|8,16
|5.544.973
|% -9,93
|
|ARTI
|2,10
|135.658
|% -7,89
|
|GLBMD
|4,84
|4.061.921
|% -7,10
|
|GARAN
|8,20
|1.161.041.830
|% 1,74
|
|ASELS
|32,02
|793.814.947
|% -1,84
|
|THYAO
|12,58
|547.164.050
|% -0,24
|
|EKGYO
|1,71
|490.454.853
|% 0,00
|
|AKBNK
|5,86
|390.744.419
|% 1,38
|
|EKGYO
|1,71
|490.454.853
|% 0,00
|
|GARAN
|8,20
|1.161.041.830
|% 1,74
|
|ADESE
|1,67
|182.584.007
|% -0,60
|
|YKBNK
|2,44
|242.113.327
|% 0,83
|
|AFYON
|3,01
|267.632.514
|% 2,03
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4775
|8,5200
|% 1,14
|
|Frank
|6,9822
|7,0242
|% 0,74
|
|Riyal
|1,7954
|1,8044
|% 0,92
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.710
|1.710
|-17,80
|
|Altın Gr.
|372
|373
|0,46
|
|Cumhuriyet
|2.418
|2.447
|-8,70
|
|Tam
|2.489
|2.518
|-1,20
|
|Yarım
|1.215
|1.229
|-4,40
|
|Çeyrek
|607
|615
|-2,20
|
|Gümüş.Ons
|17,73
|17,76
|-0,33
|
|Gümüş Gr.
|3,85
|3,86
|-0,04
|
|B. Petrol
|39,16
|39,16
|-0,41
|