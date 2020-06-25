KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş( Tanıtım Formu
25.06.2020 12:32
KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş( Tanıtım Formu )
Türkçe
Tanıtım Formu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Risk Değeri Güncellenmiştir
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/852810
BIST
16:49113.961
En Yüksek
|Değişim
|: -0,43%
|| -488,05
|Açılış
|: 114.392
|
|Önceki Kapanış
|: 114.449
|
114.975
En Düşük
113.420
16:496,8561
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0004
|Açılış
|: 6,8700
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8710
|
6,8599
En Düşük
6,8301
16:497,6953
En Yüksek
|Değişim
|: -0,30%
|| -0,0232
|Açılış
|: 7,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7250
|
7,7264
En Düşük
7,6676
16:49388,37
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,12
|Açılış
|: 388,37
|
|Önceki Kapanış
|: 388,26
|
390,13
En Düşük
386,95
BIST En Aktif Hisseler
|KSTUR
|53,90
|460.953
|% 10,00
|
|AYEN
|4,85
|258.181.410
|% 9,98
|
|GEREL
|5,22
|33.902.092
|% 9,89
|
|ORGE
|6,34
|101.891.366
|% 9,88
|
|VKFYO
|2,49
|14.009.920
|% 9,85
|
|HALKS
|4,16
|858.832
|% -9,96
|
|YKGYO
|4,22
|146.074.780
|% -9,83
|
|EKIZ
|9,32
|2.223.266
|% -9,60
|
|UZERB
|5,47
|133.844
|% -8,68
|
|SMART
|8,11
|80.410.919
|% -7,84
|
|GUSGR
|4,36
|1.036.050.416
|% -7,23
|
|GARAN
|8,18
|881.454.870
|% -0,12
|
|HALKB
|6,31
|817.367.358
|% 2,94
|
|ODAS
|2,29
|750.698.554
|% 3,62
|
|KRDMD
|3,03
|737.519.091
|% -3,50
|
|CEMAS
|1,50
|621.640.292
|% 4,90
|
|IEYHO
|0,93
|336.049.223
|% 4,49
|
|ODAS
|2,29
|750.698.554
|% 3,62
|
|EKGYO
|1,89
|520.083.960
|% -0,53
|
|KRDMD
|3,03
|737.519.091
|% -3,50
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4726
|8,5151
|% -0,15
|
|Frank
|7,1908
|7,2341
|% -0,12
|
|Riyal
|1,8221
|1,8313
|% 0,04
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.760
|1.760
|-1,59
|
|Altın Gr.
|388
|388
|0,23
|
|Cumhuriyet
|2.517
|2.537
|1,30
|
|Tam
|2.591
|2.604
|3,30
|
|Yarım
|1.259
|1.274
|1,60
|
|Çeyrek
|629
|638
|0,80
|
|Gümüş.Ons
|17,64
|17,67
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|3,89
|3,90
|0,04
|
|B. Petrol
|40,23
|40,23
|-0,08
|
Seans Raporu
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17:02RTALB
Yüzde -4.70 oranında düşüşle 30.02 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 372, 152 adet işlem
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17:01GUBRF
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17:00VKFYO
Yüzde -14.14 oranında düşüşle 2.49 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 838, 343 adet işlem
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16:58XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -637, 65 kaybederek (% -0.48 ) 131, 952
-
16:58XU100
Endeks 113, 890 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 49 altında . İşlem hacmi 14, 966.00 milyon TL de