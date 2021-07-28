Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş( Tanıtım Formu

28.07.2021 08:45



KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş( Tanıtım Formu )

Türkçe
Tanıtım Formu

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Tanıtım Formu



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/952171


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
10:021.360
Değişim :  0,01% |  0,10
Açılış :  1.359  
Önceki Kapanış :  1.360  
En Yüksek
1.361 En Düşük
1.359
BIST En Aktif Hisseler10:00
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
VANGD 5,80 304.436 % 5,26  
SODSN 24,20 145.466 % 5,03  
EDATA 11,85 1.435.177 % 4,77  
KTSKR 17,31 925.393 % 4,53  
YONGA 21,76 13.252 % 3,23  
daha fazla
10:00 Alış Satış %  
Dolar 8,5643 8,5665 % 0,09  
Euro 10,0948 10,1470 % 0,25  
Sterlin 11,8394 11,8988 % -0,04  
Frank 9,3136 9,3697 % -0,08  
Riyal 2,2765 2,2879 % 0,05  
daha fazla
10:00 Alış Satış %  
Altın Ons 1.805 1.805 5,98  
Altın Gr. 497 497 1,58  
Cumhuriyet 3.293 3.343 4,00  
Tam 3.276 3.358 5,84  
Yarım 1.583 1.624 2,82  
Çeyrek 794 812 1,41  
Gümüş.Ons 24,82 24,85 0,14  
Gümüş Gr. 6,83 6,84 0,04  
B. Petrol 73,80 73,80 0,28  
Seans Raporu 10:00
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru