KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş( Tanıtım Formu
28.07.2021 08:45
KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş( Tanıtım Formu )
Türkçe
Tanıtım Formu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Tanıtım Formu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/952171
BIST
10:021.360
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,10
|Açılış
|: 1.359
|
|Önceki Kapanış
|: 1.360
|
1.361
En Düşük
1.359
10:028,5678
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0088
|Açılış
|: 8,5680
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5650
|
8,5735
En Düşük
8,5439
10:0210,1241
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0019
|Açılış
|: 10,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1000
|
10,1430
En Düşük
10,0954
10:02497,02
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 1,87
|Açılış
|: 496,49
|
|Önceki Kapanış
|: 495,15
|
498,12
En Düşük
494,56
BIST En Aktif Hisseler10:00
|VANGD
|5,80
|304.436
|% 5,26
|
|SODSN
|24,20
|145.466
|% 5,03
|
|EDATA
|11,85
|1.435.177
|% 4,77
|
|KTSKR
|17,31
|925.393
|% 4,53
|
|YONGA
|21,76
|13.252
|% 3,23
|
|OSMEN
|22,42
|4.484
|% -3,88
|
|ORMA
|25,50
|10.328
|% -3,77
|
|SELVA
|6,91
|276.400
|% -2,81
|
|UFUK
|13,90
|695
|% -2,80
|
|SANFM
|21,60
|69.336
|% -2,53
|
|TSPOR
|3,22
|315.081.144
|% 0,00
|
|TMSN
|18,10
|197.757.947
|% 0,00
|
|HALKB
|4,57
|159.377.355
|% 0,00
|
|ISCTR
|5,13
|138.209.163
|% 0,00
|
|TOASO
|31,84
|131.946.951
|% 0,00
|
|TSPOR
|3,22
|315.081.144
|% 0,00
|
|HALKB
|4,57
|159.377.355
|% 0,00
|
|HLGYO
|2,25
|67.811.075
|% 0,00
|
|TSKB
|1,23
|33.671.216
|% 0,00
|
|ISCTR
|5,13
|138.209.163
|% 0,00
|
|10:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5643
|8,5665
|% 0,09
|
|Euro
|10,0948
|10,1470
|% 0,25
|
|Sterlin
|11,8394
|11,8988
|% -0,04
|
|Frank
|9,3136
|9,3697
|% -0,08
|
|Riyal
|2,2765
|2,2879
|% 0,05
|
|10:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.805
|1.805
|5,98
|
|Altın Gr.
|497
|497
|1,58
|
|Cumhuriyet
|3.293
|3.343
|4,00
|
|Tam
|3.276
|3.358
|5,84
|
|Yarım
|1.583
|1.624
|2,82
|
|Çeyrek
|794
|812
|1,41
|
|Gümüş.Ons
|24,82
|24,85
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|6,83
|6,84
|0,04
|
|B. Petrol
|73,80
|73,80
|0,28
|