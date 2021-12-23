KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş( Tanıtım Formu









KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş( Tanıtım Formu )TürkçeTanıtım FormuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi23.12.2021Bildirim İçeriğiAçıklamalarKED TANITIM FORMU BENCHMARK DEĞİŞİKLİĞİhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/985652BIST