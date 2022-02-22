KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş( Tanıtım Formu
22.02.2022 13:59
KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş( Tanıtım Formu )
Türkçe
Tanıtım Formu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Tanıtım Formu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1003423
BIST
15:152.021
En Yüksek
|Değişim
|: -0,81%
|| -16,57
|Açılış
|: 2.007
|
|Önceki Kapanış
|: 2.038
|
2.033
En Düşük
1.980
15:1513,8899
En Yüksek
|Değişim
|: 1,66%
|| 0,2273
|Açılış
|: 13,8300
|
|Önceki Kapanış
|: 13,6430
|
13,8899
En Düşük
13,6330
15:1515,7773
En Yüksek
|Değişim
|: 1,93%
|| 0,2985
|Açılış
|: 15,6800
|
|Önceki Kapanış
|: 15,4400
|
15,7773
En Düşük
15,4300
15:15843,10
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 5,85
|Açılış
|: 843,10
|
|Önceki Kapanış
|: 837,25
|
849,11
En Düşük
835,73
BIST En Aktif Hisseler15:15
|HUNER
|2,20
|3.461.110
|% 10,00
|
|KRTEK
|9,84
|23.178.203
|% 9,94
|
|PAPIL
|21,22
|70.625.171
|% 7,77
|
|TCELL
|20,84
|582.750.617
|% 7,76
|
|BASCM
|5,67
|395.881
|% 7,59
|
|PKENT
|467,30
|782.260
|% -10,00
|
|ISBTR
|63.000,00
|894.000
|% -10,00
|
|CEOEM
|13,78
|48.363.753
|% -9,99
|
|KAPLM
|40,72
|1.682.754
|% -9,99
|
|UZERB
|53,75
|540.096
|% -9,97
|
|THYAO
|28,90
|2.804.807.391
|% -1,83
|
|KRDMD
|11,69
|1.142.140.370
|% -0,34
|
|EREGL
|28,46
|949.409.707
|% -1,39
|
|YKBNK
|4,00
|895.458.794
|% -1,23
|
|KARSN
|3,95
|742.226.906
|% -1,00
|
|YKBNK
|4,00
|895.458.794
|% -1,23
|
|KARSN
|3,95
|742.226.906
|% -1,00
|
|EKGYO
|2,25
|296.271.853
|% -2,17
|
|ODAS
|1,36
|150.121.903
|% 0,00
|
|KRDMD
|11,69
|1.142.140.370
|% -0,34
|
|15:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,8852
|13,8899
|% 1,66
|
|Euro
|15,7641
|15,7773
|% 1,93
|
|Sterlin
|18,6899
|18,7836
|% 0,86
|
|Frank
|14,9881
|15,0784
|% 0,94
|
|Riyal
|3,6742
|3,6926
|% 1,20
|
|15:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.895
|1.895
|-10,05
|
|Altın Gr.
|841
|841
|3,87
|
|Cumhuriyet
|5.592
|5.677
|61,00
|
|Tam
|5.574
|5.715
|73,74
|
|Yarım
|2.694
|2.764
|35,67
|
|Çeyrek
|1.351
|1.382
|17,84
|
|Gümüş.Ons
|23,99
|24,02
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|10,65
|10,66
|0,13
|
|B. Petrol
|94,93
|94,93
|1,94
|