KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş( Tanıtım Formu
20.07.2022 12:49
KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş( Tanıtım Formu )
Türkçe
Tanıtım Formu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
20.07.2022
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Tanıtım Formu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1046762
BIST
12:502.520
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 18,19
|Açılış
|: 2.514
|
|Önceki Kapanış
|: 2.502
|
2.525
En Düşük
2.505
12:5017,5869
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0273
|Açılış
|: 17,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 17,6100
|
17,6011
En Düşük
17,4800
12:5018,0351
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 0,0666
|Açılış
|: 18,0910
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0100
|
18,0673
En Düşük
17,9042
12:50968,48
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 2,24
|Açılış
|: 968,50
|
|Önceki Kapanış
|: 966,24
|
969,48
En Düşük
960,65
BIST En Aktif Hisseler12:50
|RHEAG
|1,98
|1.780.698
|% 10,00
|
|BOSSA
|11,78
|44.018.486
|% 9,98
|
|KLRHO
|13,80
|38.379.439
|% 9,96
|
|MERKO
|3,89
|22.841.246
|% 9,89
|
|VANGD
|3,67
|2.756.496
|% 9,88
|
|KRSTL
|7,61
|57.046.801
|% -7,98
|
|KONYA
|1.236,70
|54.590.227
|% -6,03
|
|GLRYH
|3,64
|99.470.634
|% -5,45
|
|EUKYO
|3,34
|1.352.945
|% -5,11
|
|KZBGY
|77,50
|9.852.922
|% -4,74
|
|THYAO
|51,05
|1.649.927.862
|% -0,10
|
|SISE
|21,34
|1.084.879.930
|% 0,76
|
|EREGL
|28,10
|577.587.748
|% 1,44
|
|HEKTS
|34,24
|562.428.643
|% 3,88
|
|SASA
|43,08
|538.570.813
|% 3,01
|
|EKGYO
|2,99
|365.529.031
|% -0,99
|
|ODAS
|3,58
|268.332.713
|% 3,47
|
|TSKB
|2,29
|168.096.546
|% 3,62
|
|KARSN
|7,60
|475.752.772
|% 3,68
|
|SKBNK
|1,23
|73.762.589
|% 4,24
|
|12:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,5829
|17,5869
|% 0,16
|
|Euro
|18,0194
|18,0351
|% 0,37
|
|Sterlin
|21,0842
|21,1899
|% 0,43
|
|Frank
|18,0871
|18,1960
|% 0,24
|
|Riyal
|4,6689
|4,6923
|% 0,19
|
|12:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.712
|1.712
|0,53
|
|Altın Gr.
|968
|968
|2,18
|
|Cumhuriyet
|6.532
|6.631
|1,00
|
|Tam
|6.567
|6.620
|-11,00
|
|Yarım
|3.200
|3.236
|-5,00
|
|Çeyrek
|1.605
|1.618
|-3,00
|
|Gümüş.Ons
|18,84
|18,87
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|10,68
|10,70
|0,11
|
|B. Petrol
|106
|106
|-1,10
|