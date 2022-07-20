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KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş( Tanıtım Formu

20.07.2022 12:49
KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş( Tanıtım Formu


KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş( Tanıtım Formu )

Türkçe
Tanıtım Formu

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
20.07.2022
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Tanıtım Formu



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1046762


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BOSSA 11,78 44.018.486 % 9,98  
KLRHO 13,80 38.379.439 % 9,96  
MERKO 3,89 22.841.246 % 9,89  
VANGD 3,67 2.756.496 % 9,88  
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12:50 Alış Satış %  
Dolar 17,5829 17,5869 % 0,16  
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Riyal 4,6689 4,6923 % 0,19  
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12:50 Alış Satış %  
Altın Ons 1.712 1.712 0,53  
Altın Gr. 968 968 2,18  
Cumhuriyet 6.532 6.631 1,00  
Tam 6.567 6.620 -11,00  
Yarım 3.200 3.236 -5,00  
Çeyrek 1.605 1.618 -3,00  
Gümüş.Ons 18,84 18,87 0,10  
Gümüş Gr. 10,68 10,70 0,11  
B. Petrol 106 106 -1,10  
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