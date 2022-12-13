KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş( Tanıtım Formu
13.12.2022 10:57
KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş( Tanıtım Formu )
Türkçe
Tanıtım Formu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Tanıtım Formu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1086821
BIST
12:065.190
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -3,76
|Açılış
|: 5.213
|
|Önceki Kapanış
|: 5.193
|
5.239
En Düşük
5.180
12:0618,6468
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0099
|Açılış
|: 18,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7050
|
18,6782
En Düşük
18,5591
12:0619,6628
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0272
|Açılış
|: 19,7100
|
|Önceki Kapanış
|: 19,7700
|
19,6953
En Düşük
19,5690
12:061.070,06
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 3,52
|Açılış
|: 1.070,06
|
|Önceki Kapanış
|: 1.066,54
|
1.072,44
En Düşük
1.063,60
BIST En Aktif Hisseler12:04
|PKART
|31,90
|13.044.833
|% 10,00
|
|UZERB
|175,00
|366.625
|% 9,99
|
|BALAT
|19,29
|2.215.746
|% 9,98
|
|VKING
|20,72
|8.788.735
|% 9,98
|
|OZSUB
|21,84
|9.609.425
|% 9,97
|
|SASA
|117,30
|463.979.072
|% -5,48
|
|SMRTG
|107,70
|405.869.870
|% -4,77
|
|DOKTA
|48,58
|65.582.058
|% -4,75
|
|YESIL
|4,81
|30.056.148
|% -4,37
|
|POLTK
|1.218,40
|53.638.364
|% -4,27
|
|ASELS
|59,45
|4.547.673.518
|% 1,02
|
|THYAO
|144,10
|3.433.876.449
|% -0,62
|
|KRDMD
|17,49
|2.187.424.486
|% 2,22
|
|DOAS
|158,20
|2.073.834.074
|% 3,74
|
|EKGYO
|7,89
|1.977.407.001
|% 0,13
|
|EKGYO
|7,89
|1.977.407.001
|% 0,13
|
|SKBNK
|2,75
|379.606.767
|% -1,79
|
|KRDMD
|17,49
|2.187.424.486
|% 2,22
|
|DOHOL
|9,10
|1.039.225.388
|% 0,33
|
|IHLAS
|1,24
|142.165.431
|% -2,36
|
|12:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6431
|18,6473
|% 0,06
|
|Euro
|19,7000
|19,7100
|% -0,30
|
|Sterlin
|22,7956
|22,9100
|% -0,00
|
|Frank
|19,8250
|19,9444
|% 0,02
|
|Riyal
|4,9441
|4,9689
|% 0,10
|
|12:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.785
|1.785
|4,23
|
|Altın Gr.
|1.070
|1.070
|3,66
|
|Cumhuriyet
|7.175
|7.283
|-10,00
|
|Tam
|7.210
|7.258
|15,00
|
|Yarım
|3.492
|3.548
|7,00
|
|Çeyrek
|1.751
|1.774
|4,00
|
|Gümüş.Ons
|23,34
|23,36
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|13,99
|14,00
|0,03
|
|B. Petrol
|79,31
|79,31
|1,32
|
Seans Raporu
12:04
daha fazla
-
12:19KRDMA
Yüzde 4.01 oranında artışla 16.36 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 354, 425 adet işlem
-
12:18VKING
Yüzde 9.98 oranında artışla 20.72 lira fiyatla işlem gören hissede 431, 637 adet işlem
-
12:17
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler SASA, KOZAA, HEKTS
-
12:17XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 6, 72 artarak (% 0.15 ) 4, 547
-
12:17
Tavandan işlem gören hisse senedleri : VKING, IHGZT, NUHCM, BALAT, UZERB, OTTO, PKART, OZSUB, CRFSA