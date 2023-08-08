KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş( Tanıtım Formu
08.08.2023 12:43
KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş( Tanıtım Formu )
Türkçe
Tanıtım Formu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Güncel Tanıtım Formu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1181979
BIST
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15:087.430
En Düşük
|Değişim
|: -0,53%
|| -39,80
|Açılış
|: 7.496
|
|Önceki Kapanış
|: 7.470
|
7.399
En Yüksek
7.504
15:0827,0174
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0550
|Açılış
|: 27,0800
|
|Önceki Kapanış
|: 27,0250
|
27,2445
En Düşük
26,9263
15:0829,6006
En Yüksek
|Değişim
|: -0,28%
|| -0,0837
|Açılış
|: 29,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,7000
|
30,1939
En Düşük
29,5599
15:081.673,07
En Yüksek
|Değişim
|: -0,42%
|| -7,13
|Açılış
|: 1.673,07
|
|Önceki Kapanış
|: 1.680,20
|
1.694,99
En Düşük
1.672,95
BIST En Aktif Hisseler15:08
|EKIZ
|26,18
|2.167.285
|% 10,00
|
|KLSER
|58,85
|1.528.412.330
|% 10,00
|
|SARKY
|32,78
|89.193.591
|% 10,00
|
|CVKMD
|325,60
|314.332.615
|% 10,00
|
|TETMT
|740,00
|5.974.760
|% 9,99
|
|ERSU
|9,72
|101.360.498
|% -10,00
|
|UZERB
|202,50
|5.251.433
|% -9,96
|
|EDIP
|12,75
|28.820.482
|% -8,99
|
|AKSUE
|34,56
|296.202.488
|% -8,57
|
|MMCAS
|9,15
|577.498
|% -8,04
|
|THYAO
|261,80
|8.069.090.781
|% -1,91
|
|KOZAL
|28,24
|4.763.888.123
|% 3,29
|
|ASTOR
|115,60
|4.438.480.497
|% 7,74
|
|ISCTR
|16,37
|3.061.142.021
|% 1,24
|
|YKBNK
|14,88
|2.936.467.058
|% 0,27
|
|EKGYO
|9,01
|1.950.028.301
|% -1,31
|
|AKFGY
|4,96
|1.012.977.589
|% -4,06
|
|YKBNK
|14,88
|2.936.467.058
|% 0,27
|
|SKBNK
|3,19
|599.751.390
|% 2,57
|
|ADESE
|2,03
|368.241.205
|% 7,41
|
|15:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,0119
|27,0174
|% 0,20
|
|Euro
|29,5745
|29,6006
|% -0,28
|
|Sterlin
|34,2117
|34,3833
|% -0,52
|
|Frank
|30,6786
|30,8634
|% -0,37
|
|Riyal
|7,1798
|7,2158
|% 0,12
|
|15:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.926
|1.927
|-10,15
|
|Altın Gr.
|1.675
|1.676
|-4,48
|
|Cumhuriyet
|11.431
|11.604
|157,00
|
|Tam
|11.170
|11.252
|106,00
|
|Yarım
|5.589
|5.652
|53,00
|
|Çeyrek
|2.795
|2.826
|27,00
|
|Gümüş.Ons
|22,92
|22,94
|-0,20
|
|Gümüş Gr.
|19,94
|19,95
|-0,13
|
|B. Petrol
|83,53
|83,53
|-1,81
|