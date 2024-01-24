KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş( Tanıtım Formu
24.01.2024 16:15
KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş( Tanıtım Formu )
Türkçe
Tanıtım Formu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
24.01.2024
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Güncel Tanıtım Formu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1242490
BIST
'
18:058.091
En Düşük
|Değişim
|: 1,77%
|| 140,84
|Açılış
|: 7.983
|
|Önceki Kapanış
|: 7.950
|
7.939
En Yüksek
8.150
18:0530,2410
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0656
|Açılış
|: 30,3400
|
|Önceki Kapanış
|: 30,3500
|
30,6014
En Düşük
29,9313
18:0532,9991
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 0,1898
|Açılış
|: 33,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 32,9000
|
33,3708
En Düşük
32,5376
18:051.961,94
En Yüksek
|Değişim
|: -0,37%
|| -7,22
|Açılış
|: 1.961,94
|
|Önceki Kapanış
|: 1.969,15
|
1.995,65
En Düşük
1.952,72
BIST En Aktif Hisseler18:05
|MMCAS
|10,45
|2.339.847
|% 10,00
|
|DIRIT
|16,39
|5.620.098
|% 10,00
|
|PKART
|49,72
|31.514.621
|% 10,00
|
|VANGD
|19,80
|44.970.598
|% 10,00
|
|ULAS
|23,10
|17.481.271
|% 10,00
|
|PAPIL
|91,50
|115.985.579
|% -6,82
|
|EUKYO
|16,59
|13.853.332
|% -6,32
|
|SAMAT
|59,00
|172.753.308
|% -5,68
|
|KFEIN
|88,00
|431.998.233
|% -4,24
|
|SANFM
|44,98
|25.985.939
|% -4,22
|
|BINHO
|427,50
|3.049.775.193
|% -1,84
|
|ASTOR
|111,40
|2.880.410.874
|% 0,36
|
|EKGYO
|9,53
|2.442.314.458
|% 1,38
|
|TABGD
|138,90
|2.272.605.779
|% 3,04
|
|MEGMT
|43,60
|2.048.213.007
|% 6,19
|
|EKGYO
|9,53
|2.442.314.458
|% 1,38
|
|AKFGY
|1,95
|242.098.710
|% 1,56
|
|ODAS
|8,97
|947.155.863
|% 3,94
|
|HALKB
|12,93
|1.053.016.038
|% 0,47
|
|REEDR
|25,80
|1.774.312.692
|% 9,97
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,2349
|30,2395
|% 0,21
|
|Euro
|32,9938
|33,0053
|% 0,60
|
|Sterlin
|38,4440
|38,6368
|% 0,68
|
|Frank
|34,8948
|35,1050
|% 1,05
|
|Riyal
|8,0382
|8,0785
|% 0,16
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,69
|22,72
|% 0,66
|
|Platin
|906,55
|907,72
|% 0,66
|
|Paladyum
|961,43
|965,65
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|79,78
|79,78
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.019,23
|2.019,59
|% 0,66
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59CATES
Yüzde 9.96 oranında artışla 66.80 lira fiyatla işlem gören hissede 20, 690, 820 adet işlem
-
17:58XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 174, 57 artarak (% 2.04 ) 8, 732
-
17:58MEGMT
Yüzde 8.96 oranında artışla 44.74 lira fiyatla işlem gören hissede 42, 985, 561 adet işlem
-
17:57REEDR
Yüzde 9.97 oranında artışla 25.80 lira fiyatla işlem gören hissede 71, 055, 049 adet işlem
-
17:56SOKM
Yüzde 4.97 oranında artışla 61.20 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 124, 308 adet işlem