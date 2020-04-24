KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş( Yıllık Rapor
24.04.2020 16:42
KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş( Yıllık Rapor )
Türkçe
Yıllık Rapor
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
yok
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
2019 Yıllık Raporlar. Bağımsız Denetim Raporları,Faaliyet Raporu ve ekleri
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/840139
BIST
17:5998.813
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 641,66
|Açılış
|: 98.449
|
|Önceki Kapanış
|: 98.171
|
99.497
En Düşük
97.929
17:596,9893
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 0,0447
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9921
En Düşük
6,9413
17:597,5522
En Yüksek
|Değişim
|: 0,84%
|| 0,0626
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,5544
En Düşük
7,4741
17:59387,29
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,70
|Açılış
|: 387,29
|
|Önceki Kapanış
|: 386,59
|
389,65
En Düşük
385,30
BIST En Aktif Hisseler
|VANGD
|1,54
|1.378.217
|% 10,00
|
|ARDYZ
|28,38
|183.644.344
|% 10,00
|
|BANVT
|22,00
|32.870.856
|% 10,00
|
|KENT
|233,50
|11.185.107
|% 9,99
|
|BAKAB
|8,70
|10.836.199
|% 9,99
|
|EUYO
|1,45
|17.344.091
|% -9,94
|
|ORMA
|4,17
|53.552
|% -9,94
|
|EGCYH
|0,30
|433.227
|% -9,09
|
|IHGZT
|4,65
|276.175
|% -7,00
|
|YBTAS
|7.500,00
|148.322
|% -6,12
|
|GARAN
|8,13
|849.174.975
|% 0,74
|
|ECILC
|4,80
|615.881.919
|% 3,00
|
|ASELS
|26,48
|573.058.513
|% -1,12
|
|SASA
|8,85
|480.792.996
|% 1,49
|
|SOKM
|11,69
|432.916.797
|% 9,97
|
|GUSGR
|3,10
|426.773.757
|% 9,93
|
|ECILC
|4,80
|615.881.919
|% 3,00
|
|TSKB
|1,02
|110.254.204
|% 3,03
|
|PETKM
|3,45
|370.192.742
|% 0,58
|
|GARAN
|8,13
|849.174.975
|% 0,74
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5781
|8,6211
|% 0,36
|
|Frank
|7,1352
|7,1782
|% 0,68
|
|Riyal
|1,8500
|1,8593
|% 0,47
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.723
|1.724
|-8,37
|
|Altın Gr.
|386
|386
|-0,20
|
|Cumhuriyet
|2.473
|2.535
|-2,10
|
|Tam
|2.538
|2.601
|-2,20
|
|Yarım
|1.237
|1.270
|-1,10
|
|Çeyrek
|620
|635
|-0,60
|
|Gümüş.Ons
|15,18
|15,22
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|3,40
|3,41
|0,00
|
|B. Petrol
|21,58
|21,58
|0,25
|
Seans Raporu
daha fazla
-
17:59KUTPO
Yüzde 9.88 oranında artışla 8.01 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 356, 864 adet işlem
-
17:58GUSGR
Yüzde 9.93 oranında artışla 3.10 lira fiyatla işlem gören hissede 140, 233, 356 adet işlem
-
17:57XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 352, 58 artarak (% 0.38 ) 92, 714
-
17:57
Tavandan işlem gören hisse senedleri : CASA, ARTI, UFUK, RODRG, EGCYO, TKURU, EKIZ, ALYAG, MEMSA, VANGD
-
17:57
Tabandan işlem gören hisse senetleri : SNGYO, NUHCM, EGCYH, ORMA