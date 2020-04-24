KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş( Yıllık Rapor
24.04.2020 16:48
KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş( Yıllık Rapor )
Türkçe
Yıllık Rapor
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
yok
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
2019 yılı Bağımsız Denetim Raporları,Yıllık Raporlar, Faaliyet Raporları ve ekleri
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/840157
BIST
18:0598.759
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 587,98
|Açılış
|: 98.449
|
|Önceki Kapanış
|: 98.171
|
99.497
En Düşük
97.929
18:056,9954
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 0,0508
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9954
En Düşük
6,9413
18:057,5551
En Yüksek
|Değişim
|: 0,87%
|| 0,0655
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,5554
En Düşük
7,4741
18:05386,88
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,29
|Açılış
|: 386,88
|
|Önceki Kapanış
|: 386,59
|
389,65
En Düşük
385,30
BIST En Aktif Hisseler
|ARDYZ
|28,38
|184.275.430
|% 10,00
|
|BANVT
|22,00
|32.876.356
|% 10,00
|
|VANGD
|1,54
|1.378.217
|% 10,00
|
|BAKAB
|8,70
|10.844.029
|% 9,99
|
|RTALB
|15,30
|5.830.340
|% 9,99
|
|YBTAS
|7.192,00
|148.322
|% -9,98
|
|EUYO
|1,45
|17.382.287
|% -9,94
|
|ORMA
|4,17
|53.552
|% -9,94
|
|EGCYH
|0,30
|513.603
|% -9,09
|
|EGCEY
|0,48
|130.258
|% -5,88
|
|GARAN
|8,13
|856.287.444
|% 0,74
|
|ECILC
|4,82
|636.637.421
|% 3,43
|
|ASELS
|26,64
|591.961.584
|% -0,52
|
|SASA
|8,87
|484.775.387
|% 1,72
|
|SOKM
|11,69
|432.929.002
|% 9,97
|
|GUSGR
|3,10
|427.145.496
|% 9,93
|
|ECILC
|4,82
|636.637.421
|% 3,43
|
|TSKB
|1,02
|112.806.936
|% 3,03
|
|PETKM
|3,46
|374.608.896
|% 0,87
|
|GARAN
|8,13
|856.287.444
|% 0,74
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5931
|8,6362
|% 0,53
|
|Frank
|7,1444
|7,1874
|% 0,81
|
|Riyal
|1,8532
|1,8625
|% 0,64
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.723
|1.724
|-8,37
|
|Altın Gr.
|386
|386
|-0,20
|
|Cumhuriyet
|2.473
|2.535
|-2,10
|
|Tam
|2.538
|2.601
|-2,20
|
|Yarım
|1.237
|1.270
|-1,10
|
|Çeyrek
|620
|635
|-0,60
|
|Gümüş.Ons
|15,18
|15,22
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|3,40
|3,41
|0,00
|
|B. Petrol
|21,58
|21,58
|0,25
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