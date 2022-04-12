KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş( Yıllık Rapor









KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş( Yıllık Rapor )TürkçeYıllık RaporYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi12.04.2022Bildirim İçeriğiAçıklamalarBAĞIMSIZ DENETİM RAPORU VE EKLERİhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1019633BIST