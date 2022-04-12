KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş( Yıllık Rapor
12.04.2022 15:50
KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş( Yıllık Rapor )
Türkçe
Yıllık Rapor
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
12.04.2022
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU VE EKLERİ
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1019641
BIST
15:402.447
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -2,59
|Açılış
|: 2.449
|
|Önceki Kapanış
|: 2.449
|
2.449
En Düşük
2.422
15:4014,6730
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0109
|Açılış
|: 14,6780
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6730
|
14,6951
En Düşük
14,6447
15:4015,9952
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0299
|Açılış
|: 15,9600
|
|Önceki Kapanış
|: 15,9750
|
16,0036
En Düşük
15,9215
15:40926,81
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 5,66
|Açılış
|: 926,81
|
|Önceki Kapanış
|: 921,15
|
928,74
En Düşük
919,90
BIST En Aktif Hisseler15:38
|CLEBI
|257,60
|79.976.950
|% 9,99
|
|MMCAS
|3,20
|1.512.240
|% 9,97
|
|TSPOR
|6,32
|394.166.518
|% 9,91
|
|ESCOM
|8,55
|55.730.904
|% 9,90
|
|KONKA
|19,74
|305.886.137
|% 9,24
|
|OYLUM
|2,33
|2.436.272
|% -47,64
|
|ISGYO
|14,85
|15.408.011
|% -10,00
|
|CASA
|124,40
|990.481
|% -9,86
|
|ACSEL
|37,26
|80.036.231
|% -9,69
|
|GZNMI
|35,96
|25.612.489
|% -8,96
|
|THYAO
|37,38
|4.449.932.388
|% 3,37
|
|GARAN
|13,64
|2.304.592.657
|% -1,73
|
|SISE
|17,30
|2.086.535.573
|% 1,41
|
|YKBNK
|5,00
|1.909.985.897
|% -0,40
|
|AKBNK
|8,97
|1.649.193.272
|% -1,97
|
|ODAS
|2,23
|1.422.201.625
|% 2,29
|
|YKBNK
|5,00
|1.909.985.897
|% -0,40
|
|EKGYO
|2,70
|926.053.986
|% -2,17
|
|DOHOL
|3,77
|1.196.015.334
|% -4,07
|
|TSKB
|1,69
|406.907.049
|% -2,87
|
|15:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6634
|14,6705
|% 0,06
|
|Euro
|15,9804
|15,9872
|% 0,14
|
|Sterlin
|19,0665
|19,1621
|% 0,10
|
|Frank
|15,6947
|15,7893
|% 0,07
|
|Riyal
|3,9008
|3,9203
|% 0,06
|
|15:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.965
|1.965
|11,33
|
|Altın Gr.
|924
|924
|2,99
|
|Cumhuriyet
|6.127
|6.220
|22,00
|
|Tam
|6.095
|6.246
|25,90
|
|Yarım
|2.946
|3.022
|12,53
|
|Çeyrek
|1.477
|1.511
|6,26
|
|Gümüş.Ons
|25,22
|25,25
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|11,82
|11,83
|-0,01
|
|B. Petrol
|102
|102
|3,91
|
Seans Raporu
15:38
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