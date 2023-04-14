KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş( Yıllık Rapor
14.04.2023 12:12
KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş( Yıllık Rapor )
Türkçe
Yıllık Rapor
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
2022 yılı Bağımsız Denetim Raporları,Yıllık Raporlar, Faaliyet Raporları ve ekleri
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1138239
BIST
13:335.154
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 18,81
|Açılış
|: 5.143
|
|Önceki Kapanış
|: 5.136
|
5.177
En Düşük
5.142
13:3319,3684
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0496
|Açılış
|: 19,7700
|
|Önceki Kapanış
|: 19,6850
|
19,3974
En Düşük
19,2983
13:3321,4431
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 0,0893
|Açılış
|: 21,8400
|
|Önceki Kapanış
|: 21,7400
|
21,4741
En Düşük
21,3162
13:331.270,09
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 1,78
|Açılış
|: 1.270,13
|
|Önceki Kapanış
|: 1.268,31
|
1.273,60
En Düşük
1.265,44
BIST En Aktif Hisseler13:31
|VKFYO
|7,92
|10.692.825
|% 10,00
|
|ARZUM
|22,00
|19.477.575
|% 10,00
|
|CVKMD
|127,00
|2.775.458
|% 9,96
|
|GRNYO
|4,97
|30.887.025
|% 9,96
|
|KOPOL
|29,62
|969.700
|% 9,95
|
|EUYO
|5,98
|4.503.950
|% -9,94
|
|ETILR
|14,33
|155.845.350
|% -9,87
|
|DESA
|57,65
|28.778.690
|% -5,88
|
|KSTUR
|329,60
|112.503
|% -5,80
|
|HUBVC
|5,09
|48.542.254
|% -4,68
|
|KOZAL
|23,12
|1.880.798.117
|% 1,49
|
|THYAO
|136,20
|1.766.632.840
|% -0,66
|
|GESAN
|86,80
|1.173.481.065
|% 2,84
|
|KRDMD
|19,18
|962.082.890
|% 0,16
|
|KOZAA
|45,84
|893.292.455
|% 4,37
|
|IHLAS
|0,88
|78.501.919
|% 0,00
|
|EKGYO
|6,99
|593.670.244
|% -0,14
|
|KOZAL
|23,12
|1.880.798.117
|% 1,49
|
|ISCTR
|12,28
|795.338.894
|% 1,32
|
|YKBNK
|10,40
|642.192.055
|% 0,78
|
|13:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,3651
|19,3744
|% 0,29
|
|Euro
|21,4224
|21,4481
|% 0,44
|
|Sterlin
|24,1662
|24,2874
|% 0,12
|
|Frank
|21,7357
|21,8666
|% 0,41
|
|Riyal
|5,1495
|5,1753
|% 0,23
|
|13:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.040
|2.040
|0,08
|
|Altın Gr.
|1.272
|1.272
|3,79
|
|Cumhuriyet
|8.724
|8.855
|33,00
|
|Tam
|8.796
|8.867
|76,00
|
|Yarım
|4.296
|4.339
|37,00
|
|Çeyrek
|2.148
|2.169
|18,00
|
|Gümüş.Ons
|26,03
|26,05
|0,21
|
|Gümüş Gr.
|16,23
|16,25
|0,18
|
|B. Petrol
|86,38
|86,38
|0,29
|