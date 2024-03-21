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KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş( Yıllık Rapor

21.03.2024 15:19
KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş( Yıllık Rapor


KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş( Yıllık Rapor )

Türkçe
Yıllık Rapor

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Açıklamalar

2023 yılı Bağımsız Denetim Raporları,Yıllık Raporlar, Faaliyet Raporları ve ekleri



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1261010


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Frank 36,4174 36,5999 % -2,34  
Riyal 8,7053 8,7489 % -1,27  
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16:23 Alış Satış %  
Gümüş ONS 25,30 25,32 % 0,66  
Platin 916,52 918,18 % 0,66  
Paladyum 1.023,29 1.028,46 % 0,66  
Brent Pet. 85,93 85,93 % 0,66  
Altın Ons 2.201,57 2.201,88 % 0,66  
Seans Raporu 16:23
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