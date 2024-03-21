KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş( Yıllık Rapor
21.03.2024 15:20
KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş( Yıllık Rapor )
Türkçe
Yıllık Rapor
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
2023 yılı Bağımsız Denetim Raporları,Yıllık Raporlar, Faaliyet Raporları ve ekleri
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1261014
BIST
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16:239.143
En Düşük
|Değişim
|: 2,10%
|| 188,23
|Açılış
|: 9.036
|
|Önceki Kapanış
|: 8.955
|
9.020
En Yüksek
9.151
16:2331,9640
En Yüksek
|Değişim
|: -1,26%
|| -0,4074
|Açılış
|: 32,7400
|
|Önceki Kapanış
|: 33,1600
|
32,4425
En Düşük
31,8776
16:2334,9970
En Yüksek
|Değişim
|: -1,09%
|| -0,3862
|Açılış
|: 35,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 35,9000
|
35,7180
En Düşük
34,8739
16:232.267,96
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -5,91
|Açılış
|: 2.267,96
|
|Önceki Kapanış
|: 2.273,88
|
2.317,10
En Düşük
2.261,80
BIST En Aktif Hisseler16:23
|RODRG
|99,00
|23.855.159
|% 10,00
|
|QNBFL
|189,20
|23.477.948
|% 10,00
|
|RYSAS
|35,22
|30.120.156
|% 9,99
|
|EKIZ
|78,70
|4.200.219
|% 9,99
|
|FMIZP
|339,25
|183.093.882
|% 9,97
|
|PEKGY
|17,42
|403.581.490
|% -9,97
|
|CASA
|99,75
|10.511.001
|% -9,97
|
|AKYHO
|6,34
|181.648.823
|% -9,94
|
|BEGYO
|4,76
|1.202.717.812
|% -9,68
|
|DERHL
|10,66
|189.834.053
|% -8,50
|
|THYAO
|284,00
|12.729.850.461
|% 2,07
|
|YKBNK
|25,90
|8.027.297.520
|% 6,15
|
|AKBNK
|45,24
|7.146.212.012
|% 6,10
|
|ISCTR
|11,20
|5.208.438.383
|% 4,38
|
|EREGL
|44,08
|4.542.580.747
|% 0,69
|
|ISCTR
|11,20
|5.208.438.383
|% 4,38
|
|YKBNK
|25,90
|8.027.297.520
|% 6,15
|
|BEGYO
|4,76
|1.202.717.812
|% -9,68
|
|EKGYO
|10,60
|2.604.759.244
|% -1,58
|
|ZOREN
|5,51
|1.088.596.012
|% -1,61
|
|16:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|31,9512
|31,9640
|% -1,26
|
|Euro
|34,9281
|34,9970
|% -1,09
|
|Sterlin
|41,5301
|41,7383
|% -1,78
|
|Frank
|36,4174
|36,5999
|% -2,34
|
|Riyal
|8,7053
|8,7489
|% -1,27
|
|16:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|25,30
|25,32
|% 0,66
|
|Platin
|916,52
|918,18
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.023,29
|1.028,46
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|85,93
|85,93
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.201,57
|2.201,88
|% 0,66
|
Seans Raporu
16:23
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