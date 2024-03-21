KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş( Yıllık Rapor









KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş( Yıllık Rapor )TürkçeYıllık RaporYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalar2023 yılı Bağımsız Denetim Raporları,Yıllık Raporlar, Faaliyet Raporları ve eklerihttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1261015BIST