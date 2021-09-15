***KATMR*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
15.09.2021 09:25
***KATMR*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
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Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KATMR.BE (Kaydi Pay, Miktar: 3.057.761,094 TL nominal, Aracı: IYF, Kapanış Tarihi: 16.09.2021) Maksimum Emir Değeri: 500.000 TL
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/963864
BIST
13:221.439
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 4,40
|Açılış
|: 1.434
|
|Önceki Kapanış
|: 1.434
|
1.441
En Düşük
1.434
13:228,4346
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0030
|Açılış
|: 8,4280
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4400
|
8,4600
En Düşük
8,4161
13:229,9827
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0159
|Açılış
|: 9,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9700
|
10,0030
En Düşük
9,9516
13:22488,44
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -1,02
|Açılış
|: 488,44
|
|Önceki Kapanış
|: 489,47
|
490,42
En Düşük
487,64
BIST En Aktif Hisseler13:22
|OYLUM
|6,27
|18.531.177
|% 10,00
|
|YUNSA
|13,23
|22.570.954
|% 9,98
|
|DESPC
|12,46
|54.289.427
|% 9,97
|
|MAVI
|63,95
|149.878.956
|% 9,41
|
|AKSA
|20,24
|62.610.783
|% 5,91
|
|KTSKR
|70,10
|1.736.027
|% -9,96
|
|ISKPL
|8,90
|63.839.596
|% -9,92
|
|DIRIT
|5,86
|446.347
|% -9,71
|
|SELVA
|8,32
|56.522.328
|% -9,37
|
|UZERB
|29,10
|72.126
|% -7,03
|
|GARAN
|9,56
|475.222.075
|% 0,00
|
|TUPRS
|108,50
|442.805.980
|% 1,69
|
|KRDMD
|7,08
|366.262.339
|% 0,14
|
|YEOTK
|41,84
|349.771.193
|% -2,33
|
|YKBNK
|2,49
|280.125.549
|% 0,40
|
|YKBNK
|2,49
|280.125.549
|% 0,40
|
|MRGYO
|1,14
|121.863.437
|% -1,72
|
|KRDMD
|7,08
|366.262.339
|% 0,14
|
|GARAN
|9,56
|475.222.075
|% 0,00
|
|ODAS
|1,49
|69.396.610
|% 2,05
|
|13:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4309
|8,4346
|% 0,04
|
|Euro
|9,9757
|9,9827
|% 0,16
|
|Sterlin
|11,6235
|11,6818
|% 0,10
|
|Frank
|9,1549
|9,2100
|% 0,26
|
|Riyal
|2,2413
|2,2525
|% -0,04
|
|13:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|488
|488
|-1,19
|
|Cumhuriyet
|3.235
|3.284
|8,00
|
|Tam
|3.219
|3.300
|6,74
|
|Yarım
|1.556
|1.597
|3,26
|
|Çeyrek
|780
|798
|1,63
|