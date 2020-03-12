***KATMR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
12.03.2020 15:34
***KATMR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KATMR.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/827482
BIST
15:3895.841
En Yüksek
|Değişim
|: -5,08%
|| -5.125,16
|Açılış
|: 98.448
|
|Önceki Kapanış
|: 100.966
|
99.027
En Düşük
95.675
15:386,2551
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 0,0448
|Açılış
|: 6,2550
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1950
|
6,2610
En Düşük
6,2064
15:387,0604
En Yüksek
|Değişim
|: 0,84%
|| 0,0587
|Açılış
|: 7,0140
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0040
|
7,0740
En Düşük
6,9909
15:38324,09
En Yüksek
|Değişim
|: -0,79%
|| -2,57
|Açılış
|: 324,09
|
|Önceki Kapanış
|: 326,66
|
330,29
En Düşük
323,13
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|2,76
|29.153.544
|% 20,00
|
|ECZYT
|13,22
|132.142.340
|% 19,96
|
|SELEC
|8,85
|142.696.490
|% 19,92
|
|DEVA
|11,92
|209.691.663
|% 19,92
|
|PINSU
|2,84
|19.197.184
|% 19,83
|
|TSPOR
|3,44
|165.612.499
|% -20,00
|
|HUBVC
|16,00
|55.271.330
|% -20,00
|
|ALCTL
|12,97
|20.028.034
|% -19,99
|
|IHEVA
|2,55
|6.513.877
|% -19,81
|
|RYSAS
|4,57
|42.741.984
|% -19,68
|
|ASELS
|24,88
|669.319.457
|% -4,89
|
|THYAO
|8,85
|449.766.669
|% -7,91
|
|ECILC
|4,78
|277.106.685
|% 19,80
|
|GARAN
|8,92
|266.638.319
|% -6,89
|
|MGROS
|21,14
|244.657.397
|% -8,01
|
|IHLGM
|0,97
|137.961.183
|% -13,39
|
|ODAS
|1,38
|155.607.400
|% -14,29
|
|CEMAS
|0,77
|63.326.922
|% -16,30
|
|KARSN
|1,39
|110.540.398
|% -9,74
|
|EKGYO
|1,16
|90.402.129
|% -6,45
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9007
|7,9404
|% -0,49
|
|Frank
|6,6224
|6,6623
|% 0,42
|
|Riyal
|1,6615
|1,6698
|% 0,70
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.613
|1.614
|-21,48
|
|Altın Gr.
|327
|327
|0,04
|
|Cumhuriyet
|2.167
|2.199
|-24,00
|
|Tam
|2.156
|2.212
|-22,50
|
|Yarım
|1.042
|1.070
|-10,88
|
|Çeyrek
|523
|535
|-5,44
|
|Gümüş.Ons
|16,19
|16,22
|-0,55
|
|Gümüş Gr.
|3,29
|3,29
|-0,06
|
|B. Petrol
|33,72
|33,72
|-2,07
|